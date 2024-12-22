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У Садового объявили тендер на строительство нового АТП во Львове

22 декабря 2024 09:55
Ольга Антоновская - редактор
Во Львове построят новое АТП — у Садового объявили тендер
Муниципальные автобусы во Львове. Фото: Википедия
Ольга Антоновская - редактор

Во Львове построят еще одно автотранспортное предприятие. Коммунальное предприятие "Львовавтодор" объявило тендер.

Об этом сообщили во Львовском городском совете в пятницу, 20 декабря.

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Новое автотранспортное предприятие планируют построить на улице Владимира Вернадского. Работы будут проводить при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка.

Согласно проекту, площадь участка будет составлять чуть более 1,2 га, там разместят:

  • административно-бытовой корпус с помещениями текущего ремонта автобусов (на три автобуса);
  • мойку (на четыре автобуса);
  • трансформаторную подстанцию;
  • очистные сооружения;
  • площадь для парковки автотранспорта (автобусов) на 55 мест;
  • автостоянку для временной парковки легковых автомобилей на девять мест.

"Предложения от компаний, которые намерены принять участие в тендере, принимают до 23 января 2025 года. После этого состоится открытие тендерных предложений, их изучение и выбор победителя", — отмечают во Львовском городском совете.

Напомним, Одесский академический украинский музыкально драматический театр им. В. Василько готовится к модернизации системы постановочного освещения. Сейчас уже объявлен тендер, а стоимость работ составит более четырех миллионов гривен.

В Одессе ремонт поврежденного в результате российского обстрела дома поручили фирме, которая не имела ни материалов, ни профессиональных работников. Благодаря вмешательству Бюро экономической безопасности тендер был отменен.

тендер Львов транспорт строительство Андрей Садовый общественный транспорт

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