Во Львове построят новое АТП — у Садового объявили тендер

Муниципальные автобусы во Львове. Фото: Википедия

Во Львове построят еще одно автотранспортное предприятие. Коммунальное предприятие "Львовавтодор" объявило тендер.

Об этом сообщили во Львовском городском совете в пятницу, 20 декабря.

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Новое автотранспортное предприятие планируют построить на улице Владимира Вернадского. Работы будут проводить при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка.

Согласно проекту, площадь участка будет составлять чуть более 1,2 га, там разместят:

административно-бытовой корпус с помещениями текущего ремонта автобусов (на три автобуса);

мойку (на четыре автобуса);

трансформаторную подстанцию;

очистные сооружения;

площадь для парковки автотранспорта (автобусов) на 55 мест;

автостоянку для временной парковки легковых автомобилей на девять мест.

"Предложения от компаний, которые намерены принять участие в тендере, принимают до 23 января 2025 года. После этого состоится открытие тендерных предложений, их изучение и выбор победителя", — отмечают во Львовском городском совете.

Напомним, Одесский академический украинский музыкально драматический театр им. В. Василько готовится к модернизации системы постановочного освещения. Сейчас уже объявлен тендер, а стоимость работ составит более четырех миллионов гривен.

В Одессе ремонт поврежденного в результате российского обстрела дома поручили фирме, которая не имела ни материалов, ни профессиональных работников. Благодаря вмешательству Бюро экономической безопасности тендер был отменен.