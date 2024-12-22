Муніципальні автобуси у Львові. Фото: Вікіпедія

У Львові збудують ще одне автотранспортне підприємство. Комунальне підприємство "Львівавтодор" оголосило тендер.

Про це повідомили у Львівській міській раді у п'ятницю, 20 грудня.

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Нове автотранспортне підприємство планують побудувати на вулиці Володимира Вернадського. Роботи будуть проводити за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку.

Згідно з проєктом, площа ділянки буде складати трохи більше 1,2 га, там розмістять:

адміністративно-побутовий корпус з приміщеннями поточного ремонту автобусів (на три автобуси);

мийку (на чотири автобуси);

трансформаторну підстанцію;

очисні споруди;

майдан для паркування автотранспорту (автобусів) на 55 місць;

автостоянку для тимчасового паркування легкових автомобілів на дев'ять місць.

"Пропозиції від компаній, які мають намір взяти участь у тендері, приймають до 23 січня 2025 року. Після цього відбудеться відкриття тендерних пропозицій, їхнє вивчення та вибір переможця", — зазначають у Львівській міській раді.

Нагадаємо, Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька готується до модернізації системи постановочного освітлення. Наразі уже оголошено тендер, а вартість робіт становитиме понад чотири мільйони гривень.

В Одесі ремонт пошкодженого внаслідок російського обстрілу будинку доручили фірмі, яка не мала ані матеріалів, ані професійних працівників. Завдяки втручанню Бюро економічної безпеки тендер скасували.