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У Садового оголосили тендер на будівництво нового АТП у Львові

22 грудня 2024 09:55
Ольга Антоновська - редактор
У Львові збудують нове АТП — у Садового оголосили тендер
Муніципальні автобуси у Львові. Фото: Вікіпедія
Ольга Антоновська - редактор

У Львові збудують ще одне автотранспортне підприємство. Комунальне підприємство "Львівавтодор" оголосило тендер. 

Про це повідомили у Львівській міській раді у п'ятницю, 20 грудня.

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Нове автотранспортне підприємство планують побудувати на вулиці Володимира Вернадського. Роботи будуть проводити за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку.

Згідно з проєктом, площа ділянки буде складати трохи більше 1,2 га, там розмістять:

  • адміністративно-побутовий корпус з приміщеннями поточного ремонту автобусів (на три автобуси);
  • мийку (на чотири автобуси);
  • трансформаторну підстанцію;
  • очисні споруди;
  • майдан для паркування автотранспорту (автобусів) на 55 місць;
  • автостоянку для тимчасового паркування легкових автомобілів на дев'ять місць.

"Пропозиції від компаній, які мають намір взяти участь у тендері, приймають до 23 січня 2025 року. Після цього відбудеться відкриття тендерних пропозицій, їхнє вивчення та вибір переможця", — зазначають у Львівській міській раді.

Нагадаємо, Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька готується до модернізації системи постановочного освітлення. Наразі уже оголошено тендер, а вартість робіт становитиме понад чотири мільйони гривень.

В Одесі ремонт пошкодженого внаслідок російського обстрілу будинку доручили фірмі, яка не мала ані матеріалів, ані професійних працівників. Завдяки втручанню Бюро економічної безпеки тендер скасували.

тендер Львів транспорт будівництво Андрій Садовий громадський транспорт

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