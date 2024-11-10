Львовянам показали основы спасения — как это было

Мальчик учится делать искусственное дыхание. Фото: Львовский городской совет

Обучение по основам гражданской защиты и домедицинской помощи провели во Львове. Участников учили накладывать турникеты, обращаться с оружием и оказывать помощь людям, которым стало плохо. Такие занятия организовали уже второй раз для всех желающих.

Об этом сообщили в субботу, 9 ноября, на сайте Львовского городского совета.

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Во время учебы участники смогли попрактиковаться в наложении турникета. Кроме того, инструкторы рассказали, какие бывают виды кровотечений и как правильно их останавливать.

Также львовян учили, как помочь человеку, который потерял сознание, например. Для этого подготовили специальные манекены.

"Мы проводим обучение по базовой поддержке жизни, проведению непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких с помощью подручных средств, в частности дыхательного клапана", — отметила врач неотложных состояний, инструктор благотворительной неправительственной организации HuSoMe Роксолана Павлишин.

По словам участников обучения, такие курсы особенно актуальны сейчас и пройти их должны все.

"Ведь это ответственность каждого человека суметь в определенный момент оказать правильно домедицинскую помощь и спасти жизнь", — отметила студентка НУ "Львовская политехника" Ксения Ильчишин.

Курс обращения с оружием

Львовян также учили, как обращаться с оружием. Рассказали об основных характеристиках и правилах.

Результаты закрепили на практике — каждый смог поразить цель из пневматической винтовки и airsoft оборудования. Занятия провели под наблюдением профессиональных инструкторов.

Как присоединиться к обучению

По словам консультанта Центра профессионального развития педагогических работников управления образования Львова Павла Божко, на этот раз к учениям присоединилось около 200 человек.

"Считаем, что это действительно то, чем сейчас должны интересоваться люди и что важно в наше время. Мы очень надеемся, что эти знания им никогда не понадобятся, однако лишними они точно не будут", — отметил Божко.

Учения проходят примерно четыре часа. Такие курсы планируют проводить один раз в месяц. Занятия бесплатные, для участия нужно зарегистрироваться, выбрать локацию и пройти вводный курс.

В октябре к аналогичным учениям приобщилось более 300 человек.

Напомним, в Одессе стартовал проект для военных и их родных. Он направлен на оказание качественной медицинской помощи.

Боевой ветеран-медик рассказал об имеющейся в армии медицинской проблеме. Он отметил, что из-за неправильного использования турникетов увеличивается количество ампутаций у военных.