Львовянам показали основы спасения — как это было

У Садового проводят для львовян тренинги по спасению жизни
Обучение по основам гражданской защиты и домедицинской помощи провели во Львове. Участников учили накладывать турникеты, обращаться с оружием и оказывать помощь людям, которым стало плохо. Такие занятия организовали уже второй раз для всех желающих.
Об этом сообщили в субботу, 9 ноября, на сайте Львовского городского совета.
Как оказать первую домедицинскую помощь
Во время учебы участники смогли попрактиковаться в наложении турникета. Кроме того, инструкторы рассказали, какие бывают виды кровотечений и как правильно их останавливать.
Также львовян учили, как помочь человеку, который потерял сознание, например. Для этого подготовили специальные манекены.
"Мы проводим обучение по базовой поддержке жизни, проведению непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких с помощью подручных средств, в частности дыхательного клапана", — отметила врач неотложных состояний, инструктор благотворительной неправительственной организации HuSoMe Роксолана Павлишин.
По словам участников обучения, такие курсы особенно актуальны сейчас и пройти их должны все.
"Ведь это ответственность каждого человека суметь в определенный момент оказать правильно домедицинскую помощь и спасти жизнь", — отметила студентка НУ "Львовская политехника" Ксения Ильчишин.
Курс обращения с оружием
Львовян также учили, как обращаться с оружием. Рассказали об основных характеристиках и правилах.
Результаты закрепили на практике — каждый смог поразить цель из пневматической винтовки и airsoft оборудования. Занятия провели под наблюдением профессиональных инструкторов.
Как присоединиться к обучению
По словам консультанта Центра профессионального развития педагогических работников управления образования Львова Павла Божко, на этот раз к учениям присоединилось около 200 человек.
"Считаем, что это действительно то, чем сейчас должны интересоваться люди и что важно в наше время. Мы очень надеемся, что эти знания им никогда не понадобятся, однако лишними они точно не будут", — отметил Божко.
Учения проходят примерно четыре часа. Такие курсы планируют проводить один раз в месяц. Занятия бесплатные, для участия нужно зарегистрироваться, выбрать локацию и пройти вводный курс.
В октябре к аналогичным учениям приобщилось более 300 человек.
Напомним, в Одессе стартовал проект для военных и их родных. Он направлен на оказание качественной медицинской помощи.
Боевой ветеран-медик рассказал об имеющейся в армии медицинской проблеме. Он отметил, что из-за неправильного использования турникетов увеличивается количество ампутаций у военных.
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