Львів'янам показали основи порятунку — як це було

Хлопчик вчиться робити штучне дихання. Фото: Львівська міська рада

Навчання з основ цивільного захисту та домедичної допомоги провели у Львові. Учасників навчали накладати турнікети, поводитися зі зброєю та надавати допомогу людям, яким стало зле. Такі заняття організували вже вдруге для всіх охочих.

Про це повідомили у суботу, 9 листопада, на сайті Львівської міської ради.

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Під час навчання учасники змогли попрактикуватись у накладанні турнікета. Крім того, інструктори розповіли, які бувають види кровотеч та як правильно їх зупиняти.

Окрім того, львів'ян навчали, як допомогти людині, що знепритомніла чи має інсульт. Для цього підготували спеціальні манекени.

"Ми проводимо навчання з базової підтримки життя, проведення непрямого масажу серця і штучної вентиляції легень за допомогою підручних засобів, зокрема дихального клапана", — зазначила лікарка невідкладних станів, інструкторка благодійної неурядової організації HuSoMe Роксолана Павлишин.

За словами учасників навчання, такі курси особливо актуальні зараз та пройти їх мають всі.

"Адже це відповідальність кожної людини змогти у певний момент надати правильно домедичну допомогу та врятувати життя", — зазначила студентка НУ "Львівська політехніка" Ксенія Ільчишин.

Курс поводження зі зброєю

Львів'ян також навчали, як поводитись зі зброєю. Розповіли про основні характеристики та правила.

Результати закріпили на практиці — кожен зміг влучити в ціль з пневматичної гвинтівки та airsoft обладнання. Заняття провели під наглядом професійних інструкторів.

Як долучитись до навчання

За словами консультанта Центру професійного розвитку педагогічних працівників управління освіти Львова Павло Божко, цього разу до навчань долучилося близько 200 людей.

"Вважаємо, що це дійсно те, чим зараз повинні цікавитися люди і що є важливим в наш час. Ми дуже сподіваємося, що ці знання їм ніколи не знадобляться, проте зайвими вони точно не будуть", — зазначив Божко.

Навчання тривають приблизно чотири години. Такі курси планують проводити один раз на місяць. Заняття безплатні, для участі потрібно зареєструватись, обрати локацію та пройти ввідний курс.

У жовтні до аналогічних навчань долучилося понад 300 людей.

Нагадаємо, в Одесі стартував проєкт для військових та їхніх рідних. Він спрямований на надання якісної медичної допомоги.

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