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На каком языке общается дома молодежь Львова — в мэрии ответили

14 ноября 2024 12:27
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Во Львове 93% молодежи общается на украинском языке дома
Молодые жители Львова. Фото: Львовский городской совет
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львове специально к проведению молодежной столицы Европы в следующем году во Львовской общине провели самое масштабное исследование "Молодежь Львовской общины 2024". В рамках этого проекта стало известно, что 93% молодых жителей города на дому общаются на украинском языке.

Исследование провело агентство Fama по заказу Офиса "Львов — Молодежная столица Европы 2025".

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Молодежь Львова общается на украинском

Организаторы исследования задали молодым львовянам ряд важных и актуальных вопросов. Среди вызовов, беспокоящих молодежь, на первом месте — безопасность и благоустройство общества. Война стала ключевым фактором, повлиявшим на благосостояние:   86% опрошенных ощутили негативные последствия полномасштабного вторжения.   Более половины опрошенной молодежи признались, что за время полномасштабного вторжения они почувствовали уменьшение и потеряли доход. Также половина опрашиваемых ответила, что из-за военных действий были травмированы их родные или друзья.

Несмотря на сложности, связанные с полномасштабной войной,   более половины молодых людей Львовской общины (56%) не планируют эмигрировать. Те, кто готов уехать, связывает такие намерения с ситуацией безопасности и возможностями самореализации.

Для более 90% молодежи Львовской общины главными ценностями являются заработок, семья, досуг, друзья, саморазвитие и работа. Вместе с тем уровень доверия к социальным институтам низкий: только 13% доверяют СМИ, а Верховной Раде Украины — две трети не доверяют.

В общей сложности 75% молодых львовян идентифицируют себя европейцами, что отражается в высшем уровне доверия к отдельным социально-политическим институтам и ожиданиям от евроинтеграции.

Кроме того, исследования показали, что 93% молодых людей общаются в семье на украинском языке. В свою очередь, 6% общаются и на украинском и русском, и только 1% молодежи общается дома на русском.

Ранее мы рассказали, что искусственный интеллект ChatGPT рассказал, какие украинские слова употребляются чаще всего.

Напомним, в украинском языке вырос спрос на использование англоязычных выражений. Популярным стало слово "хайп".

Львов Украина украинский язык Андрей Садовый молодежь

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