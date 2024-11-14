У Львові 93% молоді спілкується українською мовою вдома

Молоді мешканці Львова. Фото: Львівська міська рада

У Львові спеціально до проведення молодіжної столиці Європи у наступного року у Львівській громаді провели наймасштабніше дослідження "Молодь Львівської громади 2024". В рамках цього проєкту стало відомо, що 93% молодих мешканців міста вдома спілкуються українською мовою.

Дослідження провела агенція Fama на замовлення Офісу "Львів — Молодіжна столиця Європи 2025".

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Організатори дослідження задали молодим львів'янам низку важливих та актуальних питань. Серед викликів, які турбують молодь, на першому місці — безпека та благоустрій громади. Війна стала ключовим фактором, що вплинув на добробут: 86% опитаних відчули негативні наслідки повномасштабного вторгнення. Більше половини опитаної молоді зізналися, що за час повномасштабного вторгнення вони відчули зменшення та/чи втратили дохід. Також половина опитуваних відповіла, що через воєнні дії були травмовані їх рідні чи друзі.

Попри складнощі, пов’язані з повномасштабною війною, більше половини молодих людей Львівської громади (56%) не планують емігрувати. Ті хто готовий виїхати, пов'язує такі наміри з безпековою ситуацією та можливостями самореалізації.

Для понад 90% молоді Львівської громади головними цінностями є заробіток, сім’я, вільний час, друзі, саморозвиток і робота. Разом з тим, рівень довіри до соціальних інституцій є низьким: лише 13% довіряють ЗМІ, а Верховній Раді України — дві третини не довіряють.

Загалом 75% молодих львів'ян ідентифікують себе європейцями, що відображається у вищому рівні довіри до окремих соціально-політичних інституцій та очікуваннях від євроінтеграції.

Окрім того, дослідження показали, що 93% молодих людей спілкуються у сім'ї українською мовою. В свою чергу, 6% спілкуються і українською і російською, і лише 1% молоді спілкується вдома російською.

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