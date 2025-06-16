Во Львове летом продлят время работы транспорта

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Во Львове летом продлили время работы общественного транспорта. Некоторые из автобусов будут курсировать дольше — на самых популярных маршрутах на 10-30 минут.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Львова.

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Летний график автобусов

В течение лета 12 автобусных маршрутов во Львове вечером будут курсировать дольше — по одному дополнительному рейсу будет на маршрутах 1А, 3А, 6А, 8А, 9, 10, 18, 20, 46, 47А, 52 и 92.

Несмотря на каникулы, сезон отпусков и уменьшение пассажиропотока, коммунальное предприятие планово сократит количество транспорта на линиях на около 10% летом.

На маршрутах, которые пользуются наибольшим спросом, последние дополнительные рейсы будут на 10-30 минут позже. При необходимости выпуски транспорта в вечернее время будут корректировать.

Также город работает с частными перевозчиками, чтобы они усилили работу своих маршрутов вечером. С сегодняшнего дня будет уменьшено выпуски на одну единицу на маршрутах: 1А, 3А, 6А, 9, 18, 40, 49А и 61, на две единицы — на маршрутах 20, 46, 52 и 92 и на три единицы — на маршруте 37 и 47а.

Обновленные графики последних отправлений с конечных остановок можно посмотреть по ссылке.

Напомним, во Львове впервые за последние шесть лет вырастет цена на туристический сбор для иностранных граждан.

А председатель Деснянской РГА в Киеве Максим Бахматов рассказал, что столичный общественный транспорт в глубоком кризисе.