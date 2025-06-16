У Львові влітку продовжать час роботи транспорту

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

У Львові влітку продовжили час роботи громадського транспорту. Деякі з автобусів курсуватимуть довше — на найпопулярніших маршрутах на 10-30 хвилин.

Про це повідомила пресслужба міськради Львова.

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Літній графік автобусів

Протягом літа 12 автобусних маршрутів у Львові увечері курсуватимуть довше — по одному додатковому рейсу матимуть маршрути 1А, 3А, 6А, 8А, 9, 10, 18, 20, 46, 47А, 52 та 92.

Попри канікули, сезон відпусток та зменшення пасажиропотоку, комунальне підприємство планово скоротить кількість транспорту на лініях на близько 10% влітку.

На маршрутах, які мають найбільший попит, останні додаткові рейси будуть на 10-30 хвилин пізніше. За потреби випуски транспорту у вечірній час будуть коригувати.

Також місто працює з приватними перевізниками, аби вони підсилили роботу своїх маршрутів увечері. Відсьогодні буде зменшено випуски на одну одиницю на маршрутах: 1А, 3А, 6А, 9, 18, 40, 49А та 61, на дві одиниці — на маршрутах 20, 46, 52 та 92 та на три одиниці — на маршруті 37 та 47а.

Оновлені графіки останніх відправлень з кінцевих зупинок можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, у Львові вперше за останні шість років зросте ціна на туристичний збір для іноземних громадян.

А голова Деснянської РДА у Києві Максим Бахматов розповів, що столичний громадський транспорт у глибокій кризі.