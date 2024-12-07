У Садового ищут водителей и грузчиков во Львовспецкоммунтрансе — условия трудоустройства

Работник "Львовспецкоммунтранс". Фото: Google maps

Предприятие "Львовспецкомунтранс" ищет водителей категории "С" и грузчиков, предлагая официальное трудоустройство, соцпакет и комфортные условия труда. Зарплата составляет 1200 грн в смену, с возможностью бронирования лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в пятницу, 6 декабря.

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Львовское коммунальное предприятие "Львовспецкомунтранс" объявило набор на вакансии водителей категории "С" и грузчиков. Работникам предлагают официальное трудоустройство, полный социальный пакет и комфортные условия труда, включая бытовые помещения, душевые и спецодежду.

Также в компании есть возможность бронирования военнообязанных лиц.

Основными требованиями для водителей остаются:

наличие водительского удостоверения категории "С";

опыт работы от одного года на грузовых автомобилях;

отсутствие вредных привычек.

График работы — посменный, оплата — 1200 грн/смена. По вопросам трудоустройства можно обращаться по номерам телефонов: 067 675 63 28 или 067 320 28 65.

Напомним, номинальные зарплаты украинцев в прошлом году выросли на 22%. В результате дефицита кадров работодатели вынуждены повышать оплату труда, что создает дополнительное давление на экономику.

Ранее мы писали о том, что бригада спецназначения "Азов" ищет людей на должность "абдоминальный, торакальный хирург", имеющих высшее медицинское образование и опыт работы от двух лет. Заработная плата будет составлять от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.