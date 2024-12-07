У Садового шукають водіїв і вантажників у Львівспецкомунтранс — умови працевлаштування

Працівник "Львівспецкомунтранс". Фото: Google maps

Підприємство "Львівспецкомунтранс" шукає водіїв категорії "С" та вантажників, пропонуючи офіційне працевлаштування, соцпакет і комфортні умови праці. Зарплата становить 1200 грн за зміну, з можливістю бронювання осіб.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у п'ятницю, 6 грудня.

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Львівське комунальне підприємство "Львівспецкомунтранс" оголосило набір на вакансії водіїв категорії "С" та вантажників. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет та комфортні умови праці, включаючи побутові приміщення, душові та спецодяг.

Також у компанії є можливість бронювання військовозобов'язаних осіб.

Основними вимогами для водіїв залишаються:

наявність водійського посвідчення категорії "С";

досвід роботи від одного року на вантажних автомобілях;

відсутність шкідливих звичок.

Графік роботи — позмінний, оплата — 1200 грн/зміна. З питань працевлаштування можна звертатися за номерами телефонів: 067 675 63 28 або 067 320 28 65.

Нагадаємо, номінальні зарплати українців упродовж минулого року зросли на 22%. Внаслідок дефіциту кадрів роботодавці змушені підвищувати оплату праці, що створює додатковий тиск на економіку.

Раніше ми писали про те, що бригада спецпризначення "Азов" шукає людей на посаду "абдомінальний, торакальний хірург", які мають вищу медичну освіту та досвід роботи від двох років. Заробітна плата становитиме від 25 до 120 тисяч гривень на місяць.