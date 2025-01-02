В Стрые упала главная новогодняя елка города

В Стрые упала главная елка города
В центре Стрыя Львовской области упала главная новогодняя елка города. Это произошло, скорее всего, из-за сильного ветра.
Соответствующее фото опубликовали утром 2 января в телеграмм-канале "Мой Стрый-1".
В Стрые упала новогодняя елка
Фотографию прислал подписчик канала. О причине падения ничего неизвестно. Скорее всего, это могло произойти из-за сильного ветра.
Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект сгенерировал фото, которым видит празднование Нового года в Украине 50 лет спустя. Он показал главную елку страны, сочетающую футуристичность и традиционные украинские орнаменты.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак показал, как бойцы ВСУ установили новогоднюю елку в Судже Курской области.
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