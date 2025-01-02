У Стрию впала головна новорічна ялинка міста

У Стрию впала головна ялинка міста
У центрі Стрия Львівської області впала головна новорічна ялинка міста. Це сталося, скоріш за все, через сильний вітер.
Відповідне фото опублікували вранці 2 січня у телеграм-каналі "Мій Стрий-1".
У Стрию впала новорічна ялинка
Зазначається, що фотографію надіслав підписник каналу. Про причину падіння нічого невідомо. Скоріш за все, це могло статися через сильний вітер.
Раніше ми повідомляли, що штучний інтелект згенерував фото, яким бачить святкування Нового року в Україні через 50 років. Він показав головну ялинку країни, яка поєднає футуристичність та традиційні українські орнаменти.
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак показав, як бійці ЗСУ встановили новорічну ялинку у Суджі Курської області.
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