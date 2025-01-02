У Стрию впала головна новорічна ялинка міста

Головна новорічна ялинка в Стрию. Фото ілюстративне: Варто - Галицькі новини

У центрі Стрия Львівської області впала головна новорічна ялинка міста. Це сталося, скоріш за все, через сильний вітер.

Відповідне фото опублікували вранці 2 січня у телеграм-каналі "Мій Стрий-1".

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У Стрию впала новорічна ялинка

Зазначається, що фотографію надіслав підписник каналу. Про причину падіння нічого невідомо. Скоріш за все, це могло статися через сильний вітер.

У Стрию впала ялинка. Фото: Мій Стрий-1

Раніше ми повідомляли, що штучний інтелект згенерував фото, яким бачить святкування Нового року в Україні через 50 років. Він показав головну ялинку країни, яка поєднає футуристичність та традиційні українські орнаменти.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак показав, як бійці ЗСУ встановили новорічну ялинку у Суджі Курської області.