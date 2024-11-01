Отравление грибами на Тернопольщине — ребенку трансплантируют печень

Врачи. Фото иллюстративное: Pexels

В Тернопольской области двухлетний ребенок отравился грибами. В результате ей во Львове проведут трансплантацию печени.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Отравление грибами

Известно, что 30 октября в реанимацию попали восемь детей и один взрослый из-за тяжелого отравления дикорастущими грибами. Семеро детей из одной многодетной семьи, еще одна девушка — их родственница. В тот же день их перевезли из Тернопольской областной детской больницы в больницы во Львове и Киеве.

Двое из них (два года восемь месяцев и 17 лет) лечатся в Больнице святого Николая, еще пятеро (три, четыре, семь, восемь и 11 лет) — в "Охматдете" в Киеве. Все госпитализированные дети в тяжелом состоянии. Отца, который собрал грибы, также госпитализировали с тяжелым состоянием в Чертковскую больницу. Мать и годовалый ребенок находятся в удовлетворительном состоянии.

В полиции сообщили, что сейчас в тяжелом состоянии девочка в возрасте двух лет восемь месяцев.

"Отравление вызвало острую интоксикацию организма. Ребенка готовят к трансплантации печени. К счастью, нашли донора", — рассказали в больнице.

Представитель полиции Тернопольщины Сергей Крета сообщил, что семья потребляла грибы еще 27 октября. В тот вечер у восьми детей ухудшилось самочувствие, но мать пыталась их лечить самостоятельно.

Лишь через три дня, 30 октября, когда состояние детей стало критическим, она обратилась за медицинской помощью.

"Пока еще нет результатов экспертизы, которая бы сообщила, какие именно грибы употребляли дети и чем они отравились. Предварительно известно, что сожитель матери в тот день ходил в лес вокруг Копичинец и собирал опята. Однако точно ли это так, полиция пока не может у него узнать, потому что он в тяжелом состоянии в больнице", — добавил Крета.

Правоохранители открыли производство в связи с массовым отравлением детей грибами по факту злостного невыполнения обязанностей по их уходу.

Напомним, в Одесской области четыре человека отравились грибами. Состояние одного из пострадавших, 74-летнего мужчины, оценивается как очень тяжелое.

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