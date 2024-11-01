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У Тернопільській області 2-річний хлопчик отруївся грибами

1 листопада 2024 13:38
Аркадій Пастула - Редактор
Отруєння грибами на Тернопільщині — дитині трансплантують печінку
Лікарі. Фото ілюстративне: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

У Тернопільській області дворічна дитина отруїлась грибами. Внаслідок цього їй у Львові проведуть трансплантацію печінки.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Отруєння грибами

Відомо, що 30 жовтня в реанімацію потрапили восьмеро дітей та один дорослий через важке отруєння дикорослими грибами. Семеро дітей з однієї багатодітної сім’ї, ще одна дівчина — їхня родичка. Того ж дня їх перевезли з Тернопільської обласної дитячої лікарні до лікарень у Львові та Києві.

Двоє з них (два роки вісім місяців та 17 років) лікуються в Лікарні святого Миколая, ще п’ятеро (три, чотири, сім, вісім та 11 років) — в "Охматдиті" у Києві. Усі госпіталізовані діти в тяжкому стані. Батька, який зібрав гриби, також госпіталізували з важким станом у Чортківську лікарню. Матір та однорічна дитина перебувають у задовільному стані.

У поліції повідомили, що наразі у найважчому стані дівчинка віком два роки вісім місяців. 

"Отруєння спричинило гостру інтоксикацію організму. Дитину готують до трансплантації печінки. На щастя, знайшли донора", –  розповіли в лікарні.

Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета повідомив, що сім’я споживала гриби ще 27 жовтня. Того вечора у восьми дітей погіршилося самопочуття, але матір намагалася їх лікувати самостійно.

Лише через три дні, 30 жовтня, коли стан дітей став критичним, вона звернулася по медичну допомогу.

"Наразі ще немає результатів експертизи, яка б повідомила, які саме гриби вживали діти і чим вони отруїлися. Попередньо відомо, що співмешканець матері того дня ходив в ліс навколо Копичинець і збирав опеньки. Однак чи точно це так, поліція поки що не може в нього дізнатися, бо він у важкому стані в лікарні", — додав Крета.

Правоохоронці відкрили провадження у зв'язку з масовим отруєнням дітей грибами за фактом злісного невиконання обов'язків щодо їх догляду. 

Нагадаємо, в Одеській області чотири особи отруїлися грибами. Стан одного з постраждалих, 74-річного чоловіка, оцінюється як дуже тяжкий.

Раніше Новини.LIVE розповіли, як потрібно діяти у разі отруєння грибами.

Тернопільська область отруєння лікарні гриби Львів діти

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