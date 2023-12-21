В транспорте Львова не будут включать колядки — в чем причина

Львовский трамвай. Фото: Википедия

Во Львове не один год во время рождественских праздников в электротранспорте звучали колядки. Впрочем, в этом году их отменили, в частности, из-за закона об "Акустическом насилии в общественном транспорте".

Об этом сообщает Tvoemisto.tv.

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Да, рождественская музыка не будет звучать в транспорте из-за закона об "Акустическом насилии в общественном транспорте". Согласно положениям документа, пассажиры вправе ехать в тишине.

"Поэтому в этом году призываем наших пассажиров колядовать самим. А наши водители будут следить за графиком и безопасным движением и с радостью будут тихонько подпевать пассажирам знакомые колядки или щедривки", — сказала спикер "Львовэлектротранса" Ольга Бачинская.

Напомним, украинские певицы Alyona Alyona, Jerry Heil и KOLA выпустили совместную рождественскую песню "Щедрая ночь". Это очень домашний и семейный трек, который создаст приятную атмосферу в праздники.

Также певица Кристина Соловой выпустила альбом колядок "Рождественские сны".