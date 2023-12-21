Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow В транспорте Львова не будут включать колядки — в чем причина arrow

В транспорте Львова не будут включать колядки — в чем причина

21 декабря 2023 11:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В транспорте Львова не будут включать колядки — в чем причина
Львовский трамвай. Фото: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове не один год во время рождественских праздников в электротранспорте звучали колядки. Впрочем, в этом году их отменили, в частности, из-за закона об "Акустическом насилии в общественном транспорте".

Об этом сообщает Tvoemisto.tv.

Читайте также:

Будут ли звучать колядки в транспорте Львова

Да, рождественская музыка не будет звучать в транспорте из-за закона об "Акустическом насилии в общественном транспорте". Согласно положениям документа, пассажиры вправе ехать в тишине.

"Поэтому в этом году призываем наших пассажиров колядовать самим. А наши водители будут следить за графиком и безопасным движением и с радостью будут тихонько подпевать пассажирам знакомые колядки или щедривки", — сказала спикер "Львовэлектротранса" Ольга Бачинская.

Напомним, украинские певицы Alyona Alyona, Jerry Heil и KOLA выпустили совместную рождественскую песню "Щедрая ночь". Это очень домашний и семейный трек, который создаст приятную атмосферу в праздники.

Также певица Кристина Соловой выпустила альбом колядок "Рождественские сны".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме