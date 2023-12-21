У транспорті Львова не вмикатимуть колядок — у чому причина

Львівський трамвай. Фото: Вікіпедія

У Львові не один рік під час різдвяних свят в електротранспорті звучали колядки. Втім, цьогоріч їх скасували, зокрема, через закон про "Акустичне насильство в громадському транспорті".

Про це повідомляє Tvoemisto.tv.

Читайте також:

Чи звучатимуть колядки у транспорті Львова

Так, різдвяна музика не звучатиме у транспорті через закон про "Акустичне насильство в громадському транспорті". Згідно з положеннями документа, пасажири мають право їхати у тиші.

"Тому цього року закликаємо наших пасажирів колядувати самим. А наші водії будуть стежити за графіком та безпечним рухом і з радістю тихенько підспівуватимуть пасажирам знайомі колядки чи щедрівки", — сказала речниця "Львівелектротрансу" Ольга Бачинська.

Нагадаємо, українські співачки Alyona Alyona, Jerry Heil і KOLA випустили спільну різдвяну пісню "Щедра ніч". Це дуже домашній та сімейний трек, який створить приємну атмосферу на свята.

Також співачка Христина Соловій випустила альбом колядок "Різдвяні сни".