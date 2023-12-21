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У транспорті Львова не вмикатимуть колядок — у чому причина

21 грудня 2023 11:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У транспорті Львова не вмикатимуть колядок — у чому причина
Львівський трамвай. Фото: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові не один рік під час різдвяних свят в електротранспорті звучали колядки. Втім, цьогоріч їх скасували, зокрема, через закон про "Акустичне насильство в громадському транспорті". 

Про це повідомляє Tvoemisto.tv.

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Так, різдвяна музика не звучатиме у транспорті через закон про "Акустичне насильство в громадському транспорті". Згідно з положеннями документа, пасажири мають право їхати у тиші.  

"Тому цього року закликаємо наших пасажирів колядувати самим. А наші водії будуть стежити за графіком та безпечним рухом і з радістю тихенько підспівуватимуть пасажирам знайомі колядки чи щедрівки", — сказала речниця  "Львівелектротрансу" Ольга Бачинська.

Нагадаємо, українські співачки Alyona Alyona, Jerry Heil і KOLA випустили спільну різдвяну пісню "Щедра ніч". Це дуже домашній та сімейний трек, який створить приємну атмосферу на свята.

Також співачка Христина Соловій випустила альбом колядок "Різдвяні сни".

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