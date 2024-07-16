Во Львове возле Ратуши мужчина угрожал себя поджечь — причины

Мужчина угрожает совершать самоподжог в центре Львова. Фото: скриншот

Во вторник, 16 июля, во Львове перед Ратушей мужчина облился бензином и угрожал совершить самоподжог. Таким образом, он хотел привлечь внимание к "несправедливости системы".

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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По словам директора "Администрации городского головы" Евгения Бойко, у мужчины есть претензии к правоохранительной системе и приговорам судов, которые к нему принимались.

"Мужчина пришел просить помощи у городского головы. На данный момент его переодели. Угрозы для его жизни нет", — сказал Бойко.

Впоследствии в комментарии Новости.LIVE мужчина рассказал, что именно побудило его к мысли о самоподжоге.

Парня зовут Усал Назаров. Он говорит, что в 2023 году ударил клиента, который "распускал" руки к его девушке. После чего в течение года была судебная волокита, в результате чего Назаров проиграл суд и апелляции. Теперь он должен выплатить 1 млн. грн.

Мужчина признает свою вину и просит уменьшить размер выплаты, ведь воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Он отмечает, что готов выплатить посильную для него сумму в 100-150 тыс. грн.

"Я пришел под городской совет с последней надеждой, чтобы привлечь внимание общества к несправедливости системы. Почему несправедливости? Потерпевшим оказался бывший судья, Кузьма Михаил, его дети тоже работают в органах. У меня нет того, кто мог бы за меня вступиться, у меня не к кому обратиться. Они на меня давят и требуют деньги", — сказал Назаров.

После общения в мэрии протестующий вместе со своим адвокатом поехал в отдел полиции.

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