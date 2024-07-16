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У центрі Львова чоловік намагався себе підпалити — як він пояснив свої дії

16 липня 2024 20:58
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Львові біля Ратуші чоловік погрожував себе підпалити — причини
Чоловік погрожує чинити самопідпал у центрі Львова. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У вівторок, 16 липня, у Львові перед Ратушею чоловік облився бензином і погрожував вчинити самопідпал. Таким чином він хотів привернути увагу до "несправедливості системи".

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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За словами директора "Адміністрації міського голови" Євгена Бойко, чоловік має претензії до правоохоронної системи та вироків судів, які щодо нього приймалися.

"Чоловік прийшов просити  допомоги у міського голови. На даний момент чоловіка переодягнули. Загрози його життю немає", — сказав Бойко.

Згодом у коментарі Новини.LIVE чоловік розповів, що саме спонукало його до думки про самопідпал.

Хлопця звати Вусал Назаров. Він каже, що у 2023 році вдарив клієнта, який розпускав руки до його дівчини. Після чого протягом року була судова тяганина, у результаті чого Назаров програв суд та апеляції і тепер повинен виплатити 1 млн грн. 

Чоловік визнає свою вину і просить зменшити розмір виплати, адже виховує двох неповнолітніх дітей. Він зазначає, що готовий виплатити посильну для нього суму у 100-150 тис грн.

"Я прийшов під міську раду з останньою надією, аби привернути увагу суспільства до несправедливості системи. Чому несправедливості? Потерпілим виявився колишній суддя, Кузьма Михайло, його діти теж працюють в органах. У мене немає того, хто б міг за мене заступитися, у мене немає до кого звернутися. Вони на мене тиснуть і вимагають гроші", — сказав Назаров.

Після спілкування в мерії протестувальник разом зі своїм адвокатом поїхали у відділ поліції.

Раніше у місті Біла Церква Київської області поліцейські врятували життя 17-річному юнаку, який мав намір вчинити самогубство. Хлопця ушпиталили до лікарні.

Також ми розповідали, що співробітник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викинувся з вікна свого помешкання. Інцидент стався під час конфлікту з дружиною. 

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