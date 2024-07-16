У Львові біля Ратуші чоловік погрожував себе підпалити — причини

У центрі Львова чоловік намагався себе підпалити — як він пояснив свої дії
У вівторок, 16 липня, у Львові перед Ратушею чоловік облився бензином і погрожував вчинити самопідпал. Таким чином він хотів привернути увагу до "несправедливості системи".
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Чому чоловік хотів себе підпалити
За словами директора "Адміністрації міського голови" Євгена Бойко, чоловік має претензії до правоохоронної системи та вироків судів, які щодо нього приймалися.
"Чоловік прийшов просити допомоги у міського голови. На даний момент чоловіка переодягнули. Загрози його життю немає", — сказав Бойко.
Згодом у коментарі Новини.LIVE чоловік розповів, що саме спонукало його до думки про самопідпал.
Хлопця звати Вусал Назаров. Він каже, що у 2023 році вдарив клієнта, який розпускав руки до його дівчини. Після чого протягом року була судова тяганина, у результаті чого Назаров програв суд та апеляції і тепер повинен виплатити 1 млн грн.
Чоловік визнає свою вину і просить зменшити розмір виплати, адже виховує двох неповнолітніх дітей. Він зазначає, що готовий виплатити посильну для нього суму у 100-150 тис грн.
"Я прийшов під міську раду з останньою надією, аби привернути увагу суспільства до несправедливості системи. Чому несправедливості? Потерпілим виявився колишній суддя, Кузьма Михайло, його діти теж працюють в органах. У мене немає того, хто б міг за мене заступитися, у мене немає до кого звернутися. Вони на мене тиснуть і вимагають гроші", — сказав Назаров.
Після спілкування в мерії протестувальник разом зі своїм адвокатом поїхали у відділ поліції.
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