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В центре Львова горит ресторан "Реберня"

16 февраля 2024 22:53
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Илья Рябинин
редактор
В центре Львова горит ресторан "Реберня"
Пожар в ресторане "Реберня". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В центре Львова в пятницу, 16 февраля, загорелся ресторан "Реберня", находившийся под музеем "Арсенал". Источник возгорания уже удалось локализовать.

Об этом сообщает издание "Вголос".

Во Львове загорелся ресторан "Реберня"

В центре Львова горит ресторан "Реберня"
Задымление в результате пожара. Источник: соцсети

По предварительному сообщению, загорелась деревянная обшивка заведения на площади 5 кв. м. Людей и персонал удалось эвакуировать, сам пожар удалось локализовать.

В центре Львова горит ресторан "Реберня"
Задымление в результате пожара. Источник: соцсети

На месте работают подразделения львовской ГСЧС. В настоящее время устанавливается причина пожара.

Напомним, сегодня в Соломенском районе Киева произошел пожар в одной из гимназий. Детей и персонал образовательного учреждения эвакуировали, никто не пострадал.

Также в Подольском районе Киева загорелся балкон в одной из квартир на восьмом этаже. Во время тушения огня пожарным удалось спасти владельца квартиры и собаку.

Львов
пожар
Украина
пожарная опасность
рестораны

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