В центре Львова горит ресторан "Реберня"

Пожар в ресторане "Реберня". Фото: скриншот

В центре Львова в пятницу, 16 февраля, загорелся ресторан "Реберня", находившийся под музеем "Арсенал". Источник возгорания уже удалось локализовать.

Об этом сообщает издание "Вголос".

Во Львове загорелся ресторан "Реберня"

Задымление в результате пожара. Источник: соцсети

По предварительному сообщению, загорелась деревянная обшивка заведения на площади 5 кв. м. Людей и персонал удалось эвакуировать, сам пожар удалось локализовать.

Задымление в результате пожара. Источник: соцсети

На месте работают подразделения львовской ГСЧС. В настоящее время устанавливается причина пожара.

Напомним, сегодня в Соломенском районе Киева произошел пожар в одной из гимназий. Детей и персонал образовательного учреждения эвакуировали, никто не пострадал.

Также в Подольском районе Киева загорелся балкон в одной из квартир на восьмом этаже. Во время тушения огня пожарным удалось спасти владельца квартиры и собаку.