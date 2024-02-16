В центре Львова горит ресторан "Реберня"
В центре Львова в пятницу, 16 февраля, загорелся ресторан "Реберня", находившийся под музеем "Арсенал". Источник возгорания уже удалось локализовать.
Об этом сообщает издание "Вголос".
Во Львове загорелся ресторан "Реберня"
По предварительному сообщению, загорелась деревянная обшивка заведения на площади 5 кв. м. Людей и персонал удалось эвакуировать, сам пожар удалось локализовать.
На месте работают подразделения львовской ГСЧС. В настоящее время устанавливается причина пожара.
Напомним, сегодня в Соломенском районе Киева произошел пожар в одной из гимназий. Детей и персонал образовательного учреждения эвакуировали, никто не пострадал.
Также в Подольском районе Киева загорелся балкон в одной из квартир на восьмом этаже. Во время тушения огня пожарным удалось спасти владельца квартиры и собаку.
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