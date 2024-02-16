У центрі Львова горить ресторан "Реберня"

Пожежа в ресторані "Реберня". Фото: скриншот

У центрі Львова у п'ятницю, 16 лютого, загорівся ресторан "Реберня", який розташований під музеєм "Арсенал". Джерело займання вже вдалося локалізувати.

Про це повідомляє видання "Вголос".

У Львові загорівся ресторан "Реберня"

Задимлення внаслідок пожежі. Джерело: соцмережі

За попереднім повідомленням, загорілася деревʼяна обшивка закладу на площі 5 кв. м. Людей та персонал евакуювали, саму пожежу вдалося локалізувати.

Задимлення внаслідок пожежі. Джерело: соцмережі

На місці працюють підрозділи львівської ДСНС. Наразі встановлюється причина пожежі.

Нагадаємо, сьогодні у Солом'янському районі Києва трапилася пожежа в одній із гімназій. Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали, ніхто не постраждав.

Також в Подільському районі Києва спалахнув балкон в одній із квартир на восьмому поверсі. Під час гасіння вогню пожежникам вдалося врятувати власника квартири та собаку.