У центрі Львова горить ресторан "Реберня"
У центрі Львова у п'ятницю, 16 лютого, загорівся ресторан "Реберня", який розташований під музеєм "Арсенал". Джерело займання вже вдалося локалізувати.
Про це повідомляє видання "Вголос".
У Львові загорівся ресторан "Реберня"
За попереднім повідомленням, загорілася деревʼяна обшивка закладу на площі 5 кв. м. Людей та персонал евакуювали, саму пожежу вдалося локалізувати.
На місці працюють підрозділи львівської ДСНС. Наразі встановлюється причина пожежі.
Нагадаємо, сьогодні у Солом'янському районі Києва трапилася пожежа в одній із гімназій. Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали, ніхто не постраждав.
Також в Подільському районі Києва спалахнув балкон в одній із квартир на восьмому поверсі. Під час гасіння вогню пожежникам вдалося врятувати власника квартири та собаку.
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