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У центрі Львова горить ресторан "Реберня"

16 лютого 2024 22:53
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Ілля Рябінін
редактор
У центрі Львова горить ресторан "Реберня"
Пожежа в ресторані "Реберня". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У центрі Львова у п'ятницю, 16 лютого, загорівся ресторан "Реберня", який розташований під музеєм "Арсенал". Джерело займання вже вдалося локалізувати.

Про це повідомляє видання "Вголос".

У Львові загорівся ресторан "Реберня"

У центрі Львова горить ресторан "Реберня"
Задимлення внаслідок пожежі. Джерело: соцмережі

За попереднім повідомленням, загорілася деревʼяна обшивка закладу на площі 5 кв. м. Людей та персонал евакуювали, саму пожежу вдалося локалізувати.

У центрі Львова горить ресторан "Реберня"
Задимлення внаслідок пожежі. Джерело: соцмережі

На місці працюють підрозділи львівської ДСНС. Наразі встановлюється причина пожежі.

Нагадаємо, сьогодні у Солом'янському районі Києва трапилася пожежа в одній із гімназій. Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали, ніхто не постраждав. 

Також в Подільському районі Києва спалахнув балкон в одній із квартир на восьмому поверсі. Під час гасіння вогню пожежникам вдалося врятувати власника квартири та собаку.

Львів
пожежа
Україна
пожежна небезпека
ресторани

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