В центре Львова на Крещение уже освятили воду — фоторепортаж Новини.LIVE

Освящение воды во Львове на Крещение. Фото: Новини.LIVE

В центре Львова на Крещение уже освятили воду сегодня, 6 января. В течение дня жители города смогут взять святую воду в свои дома.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Отмечается, что в этом году обряд освящения во второй раз совершили военные капелланы разных конфессий.

Освящение воды во Львове на Крещение. Фото: Новини.LIVE

Освящение воды во Львове на Крещение. Фото: Новини.LIVE

Как известно, освящение воды в городе началось в 12:00.

Освящение воды во Львове на Крещение. Фото: Новини.LIVE

Освящение воды во Львове на Крещение. Фото: Новини.LIVE

Львовяне смогут набрать освященную воду домой в течение дня из резервуара, установленного возле Ратуши.

Люди набирают воду во Львове. Фото: Новини.LIVE

Празднование Крещения в Одессе и Киеве

Напомним, сегодня, 6 января, католические, протестантские и большинство православных церквей празднуют Крещение Господне или Богоявление. Одесситы тоже отметили этот праздник погружением в морские воды. Сегодня температура Черного моря у берегов Одессы составляет +7 °C.

Также мы писали, что в Киеве уже прошли первые погружения местных жителей в освященное озеро Тельбин в Днепровском районе.