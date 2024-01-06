В центре Львова на Крещение уже освятили воду — фоторепортаж Новини.LIVE
В центре Львова на Крещение уже освятили воду сегодня, 6 января. В течение дня жители города смогут взять святую воду в свои дома.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Крещение во Львове 6 января 2024 года
Отмечается, что в этом году обряд освящения во второй раз совершили военные капелланы разных конфессий.
Как известно, освящение воды в городе началось в 12:00.
Львовяне смогут набрать освященную воду домой в течение дня из резервуара, установленного возле Ратуши.
Празднование Крещения в Одессе и Киеве
Напомним, сегодня, 6 января, католические, протестантские и большинство православных церквей празднуют Крещение Господне или Богоявление. Одесситы тоже отметили этот праздник погружением в морские воды. Сегодня температура Черного моря у берегов Одессы составляет +7 °C.
Также мы писали, что в Киеве уже прошли первые погружения местных жителей в освященное озеро Тельбин в Днепровском районе.
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