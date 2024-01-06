У центрі Львова на Водохреще вже освятили воду — фоторепортаж Новини.LIVE

Освячення води у Львові на Водохреще. Фото: Новини.LIVE

У центрі Львова на Водохреще вже освятили воду сьогодні, 6 січня. Протягом дня жителі міста зможуть взяти свячену воду до своїх осель.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Водохреще у Львові 6 січня 2024 року

Зазначається, що цього року чин освячення вдруге здійснили військові капелани різних конфесій.

Освячення води у Львові на Водохреще. Фото: Новини.LIVE

Освячення води у Львові на Водохреще. Фото: Новини.LIVE

Як відомо, освячення води у місті розпочалося о 12:00.

Освячення води у Львові на Водохреще. Фото: Новини.LIVE

Освячення води у Львові на Водохреще. Фото: Новини.LIVE

Львів'яни зможуть набрати освячену воду собі додому впродовж дня з резервуару, який встановлений біля Ратуші.

Люди набирають воду у Львові. Фото: Новини.LIVE

Святкування Водохреща в Одесі та Києві

Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, католицькі, протестантські та більшість православних церков святкують Хрещення Господнє, або Богоявлення. Одесити теж відзначили це свято поринанням у морські води. Зазначимо, що сьогодні температура Чорного моря біля берегів Одеси становить +7 °C.

Також ми писали, що у Києві вже відбулися перші занурення місцевих мешканців в освячене озеро Тельбін у Дніпровському районі.