В центре Львова собираются люди: ждут Зеленского и командиров "Азова"
Сегодня вечером, 8 июля, ряд СМИ сообщили о том, что Президент Украины Владимир Зеленский и командиры полка "Азов" приедут во Львов. Люди уже начали собираться и ожидать главу государства вместе с военными.
Журналист Новини.LIVE наблюдает за событиями во Львове.
Зеленский и "азовцы" едут во Львов
Люди собираются у памятника Шевченка. На видео можно увидеть также военных, которые ожидают приезда украинского лидера и защитников "Азовстали".
Напомним, в субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.
Также мы писали, что в Кремле отреагировали на возвращение командиров полка "Азов" в Украину. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Анкара нарушила договоренность.
Добавим, в Главном управлении разведки Минобороны отреагировали на обвинения Кремля относительно возвращения командиров полка "Азов" в Украину. Там отметили, что это произошло с соблюдением норм международного права.