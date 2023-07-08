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В центре Львова собираются люди: ждут Зеленского и командиров "Азова"

8 июля 2023 21:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В центре Львова собираются люди: ждут Зеленского и командиров "Азова"
Люди в центре Львова. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 8 июля, ряд СМИ сообщили о том, что Президент Украины Владимир Зеленский и командиры полка "Азов" приедут во Львов. Люди уже начали собираться и ожидать главу государства вместе с военными.

Журналист Новини.LIVE наблюдает за событиями во Львове.

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Люди собираются у памятника Шевченка. На видео можно увидеть также военных, которые ожидают приезда украинского лидера и защитников "Азовстали".

Напомним, в субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что в Кремле отреагировали на возвращение командиров полка "Азов" в Украину. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Анкара нарушила договоренность.

Добавим, в Главном управлении разведки Минобороны отреагировали на обвинения Кремля относительно возвращения командиров полка "Азов" в Украину. Там отметили, что это произошло с соблюдением норм международного права.

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