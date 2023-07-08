У центрі Львова збираються люди: чекають на Зеленського та командирів "Азова"

Люди у центрі Львова. Фото: скриншот з відео

Сьогодні ввечері, 8 липня, низка ЗМІ повідомили про те, що Президент України Володимир Зеленський та командири полку "Азов" приїдуть у Львів. Люди вже почали збиратися та очікувати главу держави разом з військовими.

Журналіст Новини.LIVE спостерігає за подіями у Львові.

Читайте також:

Зеленський та "азовці" їдуть у Львів

Люди збираються біля пам'ятника Шевченка. На відео можна побачити також військових, які очікують приїзду українського лідера та оборонців "Азовсталі".

Нагадаємо, у суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що у Кремлі відреагували на повернення командирів полку "Азов" в Україну. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Анкара порушила домовленості.

Додамо, у Головному управлінні розвідки Міноборони відреагували на звинувачення Кремля щодо повернення командирів полку "Азов" в Україну. Там зазначили, що це відбулося з дотриманням норм міжнародного права.