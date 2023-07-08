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У центрі Львова збираються люди: чекають на Зеленського та командирів "Азова"

8 липня 2023 21:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У центрі Львова збираються люди: чекають на Зеленського та командирів "Азова"
Люди у центрі Львова. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 8 липня, низка ЗМІ повідомили про те, що Президент України Володимир Зеленський та командири полку "Азов" приїдуть у Львів. Люди вже почали збиратися та очікувати главу держави разом з військовими.

Журналіст Новини.LIVE спостерігає за подіями у Львові.

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Люди збираються біля пам'ятника Шевченка. На відео можна побачити також військових, які очікують приїзду українського лідера та оборонців "Азовсталі".

Нагадаємо, у суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що у Кремлі відреагували на повернення командирів полку "Азов" в Україну. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Анкара порушила домовленості.

Додамо, у Головному управлінні розвідки Міноборони відреагували на звинувачення Кремля щодо повернення командирів полку "Азов" в Україну. Там зазначили, що це відбулося з дотриманням норм міжнародного права.

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