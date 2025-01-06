Крещение во Львове-2025 - фото с места освящения воды - фото с места освящения воды

В центре Львове освятили воду на Крещение — фоторепортаж
В Украине в понедельник, 6 января, празднуют Водокрещение. По этому случаю в центре Львова освятили воду.
На месте побывали Новини.LIVE.
Крещение во Львове
Так, сегодня на площади Рынок во Львове в 10:00 началось общегородское освящение воды священниками разных конфессий. Эту воду все желающие жители города и гости могут набрать себе домой.
В пресс-службе городского совета отметили, что в этом году уже второй Чин освящения воды совершат наши военные капелланы.
"Общегородское Крещение уже стало доброй традицией для нашего города, когда священники разных конфессий совершают освящение воды, которую потом все желающие жители нашего города и даже гости могут набрать себе домой", — отметил и.о. директора департамента "Администрация городского головы" Сергей Кубелко.
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