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В центре Львове освятили воду на Крещение — фоторепортаж

6 января 2025 11:30
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Крещение во Львове-2025 - фото с места освящения воды - фото с места освящения воды
Освящение воды. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

В Украине в понедельник, 6 января, празднуют Водокрещение. По этому случаю в центре Львова освятили воду.

На месте побывали Новини.LIVE.

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Крещение во Львове

Так, сегодня на площади Рынок во Львове в 10:00 началось общегородское освящение воды священниками разных конфессий. Эту воду все желающие жители города и гости могут набрать себе домой.

Освящение воды на Крещение в центре Львова
Чиновники горсовета и военные на Крещение. Фото: Новини.LIVE
Крещение во Львове: традиционное освящение воды возле Ратуши
Священники разных конфессий. Фото: Новини.LIVE
Как львовяне праздновали Крещение: освящение воды в центре города
Священники разных конфессий. Фото: Новини.LIVE
Крещение во Львове 2025: освящение воды на Площади Рынок
Священники разных конфессий. Фото: Новини.LIVE
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Священник на освящении воды. Фото: Новини.LIVE
Традиционное освящение воды на Крещение во Львове: как это было
Священник на освящении воды. Фото: Новини.LIVE
Крещение во Львове: как освящали воду в центре
Священник на освящении воды. Фото: Новини.LIVE
Главное освящение воды на Крещение во Львове: фото и детали
Жители на освящении. Фото: Новини.LIVE

В пресс-службе городского совета отметили, что в этом году уже второй Чин освящения воды совершат наши военные капелланы.

"Общегородское Крещение уже стало доброй традицией для нашего города, когда священники разных конфессий совершают освящение воды, которую потом все желающие жители нашего города и даже гости могут набрать себе домой", — отметил и.о. директора департамента "Администрация городского головы" Сергей Кубелко.

Ранее Новини.LIVE собрало список лучших поздравлений с Крещением.

Также мы рассказывали, можно ли работать на огороде и в саду в день празднования Крещения.

Львов вода Андрей Садовый священники Крещение празднование

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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11:00 Работодатель предлагает перейти на другую работу — как отказаться

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