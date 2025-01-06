Крещение во Львове-2025 - фото с места освящения воды - фото с места освящения воды

Освящение воды. Фото: Новини.LIVE

В Украине в понедельник, 6 января, празднуют Водокрещение. По этому случаю в центре Львова освятили воду.

На месте побывали Новини.LIVE.

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Так, сегодня на площади Рынок во Львове в 10:00 началось общегородское освящение воды священниками разных конфессий. Эту воду все желающие жители города и гости могут набрать себе домой.

Чиновники горсовета и военные на Крещение. Фото: Новини.LIVE

Священники разных конфессий. Фото: Новини.LIVE

Священники разных конфессий. Фото: Новини.LIVE

Священники разных конфессий. Фото: Новини.LIVE

Священник на освящении воды. Фото: Новини.LIVE

Священник на освящении воды. Фото: Новини.LIVE

Священник на освящении воды. Фото: Новини.LIVE

Жители на освящении. Фото: Новини.LIVE

В пресс-службе городского совета отметили, что в этом году уже второй Чин освящения воды совершат наши военные капелланы.

"Общегородское Крещение уже стало доброй традицией для нашего города, когда священники разных конфессий совершают освящение воды, которую потом все желающие жители нашего города и даже гости могут набрать себе домой", — отметил и.о. директора департамента "Администрация городского головы" Сергей Кубелко.

Ранее Новини.LIVE собрало список лучших поздравлений с Крещением.

Также мы рассказывали, можно ли работать на огороде и в саду в день празднования Крещения.