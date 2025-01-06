Водохреща у Львові-2025 - фото з місця освячення води

Освячення води. Фото: Новини.LIVE

В Україні у понеділок, 6 січня, святкують Водохреще. З цієї нагоди у центрі Львова освятили воду.

На місці побували Новини.LIVE.

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Так, сьогодні на площі Ринок у Львові о 10:00 розпочалось загальноміське освячення води священниками різних конфесій. Цю воду всі охочіі мешканці міста та гості можуть набрати собі додому.

Посадовці міськради та військові на Водохреще.

Фото: Новини.LIVE

Священники різних конфесій. Фото: Новини.LIVE

Священники різних конфесій. Фото: Новини.LIVE

Священники різних конфесій. Фото: Новини.LIVE

Священник на освяченні води. Фото: Новини.LIVE

Священник на освяченні води. Фото: Новини.LIVE

Священник на освяченні води. Фото: Новини.LIVE

Мешканці на освяченні. Фото: Новини.LIVE

У пресслужбі міської ради зазначили, що цього року вже вдруге Чин освячення води здійснять наші військові капелани.

"Загальноміське Водохреща вже стало доброю традицією для нашого міста, коли священники різних конфесій звершують освячення води, яку потім всі охочі мешканці нашого міста і навіть гості можуть набрати собі додому", — зазначив в.о. директора департаменту "Адміністрація міського голови" Сергій Кубелко.

Раніше Новини.LIVE зібрало список найкращих привітань з Водохрещем.

Також ми розповідали, чи можна працювати на городі та в саду у день святкування Водохреща.