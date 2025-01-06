Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У центрі Львові освятили воду на Водохреще — фоторепортаж arrow

У центрі Львові освятили воду на Водохреще — фоторепортаж

6 січня 2025 11:30
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Водохреща у Львові-2025 - фото з місця освячення води
Освячення води. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

В Україні у понеділок, 6 січня, святкують Водохреще. З цієї нагоди у центрі Львова освятили воду.

На місці побували Новини.LIVE.

Читайте також:

 

Водохреще у Львові

Так, сьогодні на площі Ринок у Львові о 10:00 розпочалось загальноміське освячення води священниками різних конфесій. Цю воду всі охочіі мешканці міста та гості можуть набрати собі додому.

Освячення води на Водохреща в центрі Львова
Посадовці міськради та військові на Водохреще.
Фото: Новини.LIVE
Водохреща у Львові: традиційне освячення води біля Ратуші
Священники різних конфесій. Фото: Новини.LIVE
Як львів’яни святкували Водохреща: освячення води в центрі міста
Священники різних конфесій. Фото: Новини.LIVE
Водохреща у Львові 2025: освячення води на Площі Ринок
Священники різних конфесій. Фото: Новини.LIVE
Львів святкує Водохреща: освячення води у центрі міста
Священник на освяченні води. Фото: Новини.LIVE
Традиційне освячення води на Водохреща у Львові: як це було
Священник на освяченні води. Фото: Новини.LIVE
Водохреща у Львові: як освячували воду у центрі
Священник на освяченні води. Фото: Новини.LIVE
Головне освячення води на Водохреща у Львові: фото та деталі
Мешканці на освяченні. Фото: Новини.LIVE

У пресслужбі міської ради зазначили, що цього року вже вдруге Чин освячення води здійснять наші військові капелани.

"Загальноміське Водохреща вже стало доброю традицією для нашого міста, коли священники різних конфесій звершують освячення води, яку потім всі охочі мешканці нашого міста і навіть гості можуть набрати собі додому", — зазначив в.о. директора департаменту "Адміністрація міського голови" Сергій Кубелко.

Раніше Новини.LIVE зібрало список найкращих привітань з Водохрещем.

Також ми розповідали, чи можна працювати на городі та в саду у день святкування Водохреща.

Львів вода Андрій Садовий священики Водохреща святкування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:23 Готували теракт серед військових — на Київщині викрили агентів РФ

13:07 Кому скасують державну допомогу до 3 тис. грн у січні

13:03 У мережі розкритикували запитання Фрідмана Зеленському

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

12:59 Лишили без захисту — потужний удар ВМС по ворогу на півдні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:55 Ці купюри банки та супермаркети можуть не прийняти — список

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

12:31 Змушував бійців будувати маєток — на Одещині судять командира

12:30 В Politico проспойлерили несподівані сценарії подій на 2025 рік

13:23 Готували теракт серед військових — на Київщині викрили агентів РФ

13:07 Кому скасують державну допомогу до 3 тис. грн у січні

13:03 У мережі розкритикували запитання Фрідмана Зеленському

12:59 Лишили без захисту — потужний удар ВМС по ворогу на півдні

12:55 Ці купюри банки та супермаркети можуть не прийняти — список

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

12:31 Змушував бійців будувати маєток — на Одещині судять командира

12:30 В Politico проспойлерили несподівані сценарії подій на 2025 рік

12:05 Які квартири в Україні неможливо продати без проблем

12:04 Одеські моржі влаштували традиційний заплив на Водохреща — фото

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

Text

08:00 Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2025
Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем