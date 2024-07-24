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В зимних отключениях отопления во Львове нашли российский след

24 июля 2024 14:01
Дмитрий Галушка - Редактор
Отключение отопления во Львове зимой 2024 года - кибератака Харьков
Сотрудник "Киевэнерго" в подвале дома. Фото: УНИАН
Дмитрий Галушка - Редактор

Во Львове зимой этого года в 600 домах в два дня произошло отключение теплоснабжения. Это произошло в результате диверсии, устроенной хакерами посредством связанного с Россией вредоносного программного обеспечения FrostyGoop.

Об этом сообщил "Голос Америки" со ссылкой на отчет компании Dragos по кибербезопасности.

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В отчете Dragos сообщается, что злоумышленники вывели из строя централизованное отопление с 22 по 23 января 2024 года. Тогда температура во Львове достигала -2 °C мороза. Американские киберэксперты выяснили, что протокол связи контролируемого отопления объекта был подключен к московским IP-адресам.

Эксперты отмечают критическую потребность в надежных мерах кибербезопасности, чтобы уберечься от кибернападений в дальнейшем.

"Издание Axios отмечает, что исследователи предупреждают, что злонамеренное программное обеспечение может иметь способность нацеливаться на широкий спектр устройств, на которые возлагаются операторы критической инфраструктуры", — говорится в тексте.

Напомним, несколько российских интернет-провайдеров подверглись масштабной кибератаке. Оккупационные власти Крыма предупредили местных жителей о том, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы с доступом в интернет.

Ранее в России произошел масштабный сбой в работе электронных сервисов в результате DDoS-атаки. Эту акцию организовали киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Львов хакеры Украина зима отопление кибербезопасность безопасность Россия

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