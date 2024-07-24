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У цьогорічних зимових відключеннях опалення у Львові знайшли російський слід

24 липня 2024 14:01
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Відключення опалення у Львові зимою 2024 року — кібератака Харків
Працівник "Київенерго" в підвалі будинку. Фото: УНІАН
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Львові взимку цього року у 600 будинках на два дні сталося відключення теплопостачання. Це сталося внаслідок диверсії, влаштованої хакерами за допомогою пов’язаного з Росією зловмисного програмного забезпечення FrostyGoop.

Про це повідомив "Голос Америки" з посиланням на звіт компанії Dragos з кібербезпеки.

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У звіті Dragos повідомляється, що зловмисники вивели з ладу централізоване опалення з 22 по 23 січня 2024 року. Тоді температура у Львові сягала -2°C морозу. Американські кіберексперти з’ясували, що протокол зв'язку об'єкта, що контролював опалення, було під'єднано до московських IP-адрес.

Експерти наголошують на критичній потребі в надійних заходах кібербезпеки, аби вберегтись від кібернападів надалі.

"Видання Axios наголошує, що дослідники попереджають, що зловмисне програмне забезпечення може мати здатність націлюватися на широкий спектр пристроїв, на які покладаються оператори критичної інфраструктури", — ідеться у тексті.

Нагадаємо, декілька російських інтернет-провайдерів зазнали масштабної кібератаки. Окупаційна влада Криму попередила місцевих жителів про те, що найближчим часом можуть виникнути проблеми із доступом до інтернету.

Раніше у Росії стався масштабний збій у роботі електронних сервісів внаслідок DDoS-атаки. Цю акцію організували кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Львів хакери Україна зима опалення кібербезпека безпека Росія

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