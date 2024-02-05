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В ВАКС избрали меру пресечения гендиректору "Львовского арсенала" — что решил суд

5 февраля 2024 23:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ВАКС избрали меру пресечения гендиректору "Львовского арсенала" — что решил суд
Слушание дела гендиректора "Львовского арсенала" Юрия Збитнева. Фото: ЦПК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В ВАКС сегодня, 5 февраля, определились с мерой пресечения гендиректору "Львовского арсенала" Юрию Збитневу. Суд присудил ему домашний арест и ношение электронного браслета.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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В то же время решение ВАКС содержит запрет для Збитнева выходить из определенного жилья с 12 часов дня до восьми утра, сдачу загранпаспортов и не общаться с определенными следствием лицами.

Отмечается, что генпрокуратура настаивала на страже с залогом более 268 млн грн. Зато адвокаты просили либо не принимать домашний арест, либо назначить ежесуточно: с 12 часов дня до 8 часов утра следующего дня.

Отмечается, что Збигнева обвиняют в:

  • заключении контракта со словацким посредником, компанией Sevotech;
  • направлении коммерческого предложения в Минобороны, подписание контракта с Минобороны на 100 тыс. мин и дополнительного соглашения к ней;
  • отправке писем, необходимых для их заключения и предоплаты;
  • осуществлении перерасчета 35% по уплаченной предоплате на счета Sevotech.

Напомним, ранее в Минобороны Украины отсудили более 1,5 миллиарда гривен по делу о "Львовском арсенале". Тогда как отмечается, предприятие не поставило оборонному ведомству заказанные мины.

В то же время сотрудники СБУ пришли с обысками к чиновникам Минобороны, а также к менеджерам оборонного концерна. Их подозревают в хищении около 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов для украинских военных.

суд
коррупция
Львов
Украина
ВАКС
Криминал

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