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У ВАКС обрали запобіжний захід гендиректору "Львівського арсеналу" — що вирішив суд

5 лютого 2024 23:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У ВАКС обрали запобіжний захід гендиректору "Львівського арсеналу" — що вирішив суд
Слухання справи гендиректора "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва. Фото: ЦПК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У ВАКС сьогодні, 5 лютого, визначилися із запобіжним заходом гендиректору "Львівського арсеналу" Юрію Збітнєву. Суд присудив йому домашній арешт та носіння електронного браслета.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Водночас рішення ВАКСу містить заборону для Збітнєва виходити з визначеного житла з 12 години дня до восьмої ранку, здачу закордонних паспортів та не спілкуватися з визначеними слідством особами.

Зазначається, що генпрокуратура наполягала на варті із заставою у понад 268 млн грн. Натомість адвокати просили або не ухвалювати домашній арешт, або призначити такий щодоби: з 12 години дня до 8 години ранку наступного дня.

Наголошується, що Збігнєва звинувачують в:

  • укладенні контракту зі словацьким посередником, компанією Sevotech;
  • надсиланні комерційної пропозиції до Міноборони, підписання контракту з Міноборони на 100 тис. мін та додаткової угоди до неї;
  • надсиланні листів, необхідних для їх укладення та передоплати;
  • здійсненні перерахунку 35% зі сплаченої передоплати на рахунки  Sevotech.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України відсудили понад 1,5 мільярда гривень у справі про "Львівський арсенал". Тоді, як зазначається, підприємство не поставило оборонному відомству замовлені міни.

Водночас співробітники СБУ прийшли з обшуками до чиновників Міноборони, а також менеджерів оборонного концерну. Їх підозрюють у розкраданні приблизно 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для українських військових. 

суд
корупція
Львів
Україна
ВАКС
Кримінал

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