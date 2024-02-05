У ВАКС обрали запобіжний захід гендиректору "Львівського арсеналу" — що вирішив суд
У ВАКС сьогодні, 5 лютого, визначилися із запобіжним заходом гендиректору "Львівського арсеналу" Юрію Збітнєву. Суд присудив йому домашній арешт та носіння електронного браслета.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
ВАКС обрав запобіжний захід голові "Львівського арсеналу"
Водночас рішення ВАКСу містить заборону для Збітнєва виходити з визначеного житла з 12 години дня до восьмої ранку, здачу закордонних паспортів та не спілкуватися з визначеними слідством особами.
Зазначається, що генпрокуратура наполягала на варті із заставою у понад 268 млн грн. Натомість адвокати просили або не ухвалювати домашній арешт, або призначити такий щодоби: з 12 години дня до 8 години ранку наступного дня.
Наголошується, що Збігнєва звинувачують в:
- укладенні контракту зі словацьким посередником, компанією Sevotech;
- надсиланні комерційної пропозиції до Міноборони, підписання контракту з Міноборони на 100 тис. мін та додаткової угоди до неї;
- надсиланні листів, необхідних для їх укладення та передоплати;
- здійсненні перерахунку 35% зі сплаченої передоплати на рахунки Sevotech.
Нагадаємо, раніше в Міноборони України відсудили понад 1,5 мільярда гривень у справі про "Львівський арсенал". Тоді, як зазначається, підприємство не поставило оборонному відомству замовлені міни.
Водночас співробітники СБУ прийшли з обшуками до чиновників Міноборони, а також менеджерів оборонного концерну. Їх підозрюють у розкраданні приблизно 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для українських військових.
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