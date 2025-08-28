В воинской части на Львовщине обнаружили тело контрактника с огнестрельным ранением

Авто патрульной полиции. Фото иллюстративное: УНИАН

Во Львовской области в помещении городка служебных собак на территории воинской части 14 августа обнаружили тело контрактника. Кроме того, было зафиксировано огнестрельное ранение в лобную область головы.

Об этом говорится в постановлении Самборского горрайонного суда Львовской области.

Реклама

Читайте также:

Тело контрактника в воинской части Львовщины

Правоохранители начали уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

На месте инцидента обнаружили мобильный телефон контрактника, автомат Калашникова и патроны к нему, а также деформированную пулю от патрона калибра 7,62 мм. Суд арестовал их.

"Целью такого ареста является обеспечение хранения вещественного доказательства и предотвращение возможности его сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, преобразования, отчуждения и так далее", — говорится в постановлении.

Сейчас назначены экспертизы.

Напомним, в июне в Киеве мужчина покончил с собой на балконе жилого дома. Рядом с телом находилось оружие.

А в мае в Ужгороде 16-летний подросток выпрыгнул с шестого этажа общежития из-за результатов национального мультипредметного теста.