У військовій частині на Львівщині виявили тіло контрактника з вогнепальним пораненням

Авто патрульної поліції. Фото ілюстративне: УНІАН

У Львівській області в приміщенні містечка службових собак на території військової частини 14 серпня виявили тіло контрактника. Крім того, було зафіксовано вогнепальне поранення в лобну ділянку голови.

Про це йдеться в ухвалі Самбірського міськрайонного суду Львівської області.

Тіло контрактника у військовій частині Львівщини

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з приміткою "самогубство".

На місці інциденту виявили мобільний телефон контрактника, автомат Калашникова та набої до нього, а також деформовану кулю від патрона калібру 7,62 мм. Суд арештував їх.

"Метою такого арешту є забезпечення зберігання речового доказу та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо", — йдеться в ухвалі.

Наразі призначено експертизи.

Нагадаємо, у червні в Києві чоловік наклав на себе руки на балконі житлового будинку. Поруч із тілом була зброя.

А в травні в Ужгороді 16-річний підліток вистрибнув із шостого поверху гуртожитку через результати національного мультипредметного тесту.