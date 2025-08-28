Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У військовій частині Львівщини виявили тіло контрактника — деталі

У військовій частині Львівщини виявили тіло контрактника — деталі

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 22:55
У військовій частині на Львівщині виявили тіло контрактника з вогнепальним пораненням
Авто патрульної поліції. Фото ілюстративне: УНІАН

У Львівській області в приміщенні містечка службових собак на території військової частини 14 серпня виявили тіло контрактника. Крім того, було зафіксовано вогнепальне поранення в лобну ділянку голови.

Про це йдеться в ухвалі Самбірського міськрайонного суду Львівської області.

Реклама
Читайте також:

Тіло контрактника у військовій частині Львівщини

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з приміткою "самогубство". 

На місці інциденту виявили мобільний телефон контрактника, автомат Калашникова та набої до нього, а також деформовану кулю від патрона калібру 7,62 мм. Суд арештував їх.

"Метою такого арешту є забезпечення зберігання речового доказу та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо", — йдеться в ухвалі.

Наразі призначено експертизи.

Нагадаємо, у червні в Києві чоловік наклав на себе руки на балконі житлового будинку. Поруч із тілом була зброя.

А в травні в Ужгороді 16-річний підліток вистрибнув із шостого поверху гуртожитку через результати національного мультипредметного тесту.

суд зброя смерть поліція Львівська область
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації