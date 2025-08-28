У військовій частині на Львівщині виявили тіло контрактника з вогнепальним пораненням

У військовій частині Львівщини виявили тіло контрактника — деталі
У Львівській області в приміщенні містечка службових собак на території військової частини 14 серпня виявили тіло контрактника. Крім того, було зафіксовано вогнепальне поранення в лобну ділянку голови.
Про це йдеться в ухвалі Самбірського міськрайонного суду Львівської області.
Тіло контрактника у військовій частині Львівщини
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з приміткою "самогубство".
На місці інциденту виявили мобільний телефон контрактника, автомат Калашникова та набої до нього, а також деформовану кулю від патрона калібру 7,62 мм. Суд арештував їх.
"Метою такого арешту є забезпечення зберігання речового доказу та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо", — йдеться в ухвалі.
Наразі призначено експертизи.
