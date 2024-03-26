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В возрасте 98 лет умер ученый и политик Игорь Юхновский

26 марта 2024 15:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В возрасте 98 лет умер ученый и политик Игорь Юхновский
Игорь Юхновский. Фото: Андрей Садовый\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине скончался общественный деятель, бывший вицепремьер-министр, академик Национальной академии наук и почетный гражданин Львова Игорь Юхновский. Ему было 98 лет.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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Смерть Юхновского

"Отошел к вечности Игорь Рафаилович Юхновский. Светлый, добрый, мудрый человек. Почетный гражданин Львова. Создатель Украины. Лицо Независимости", — написал Садовый, говоря о смерти Юхновского.

Он добавил, что о прощании и похоронах сообщит позже.

Смерть Юхновского
Сообщение о смерти Юхновского. Фото: скриншот

Что известно о деятеле

Как известно, Игорь Юхновский родился в 1925 году в Ровенской области. Мужчина был участником Второй Мировой войны и, в частности, участвовал в битве за Львов.

Позже он стал основателем известной в мире Львовской научной школы статистической физики. Вместе с учениками Юхновский внес весомый вклад в развитие теории жидкостей и растворов электролитов, металлов и сплавов, неупорядоченных систем, фазовых переходов и критических явлений. В конце концов он является автором около 500 научных статей, 7 монографий и учебников.

В 1990 году Юхновский стал депутатом Верховной Рады, в парламенте возглавлял оппозицию как Председатель Народного Совета. Кроме того, деятель был кандидатом в президенты. Впрочем, набрал недостаточное количество голосов (554719).

Напомним, 18 марта в СМИ распространили фейк о смерти Чарльза ІІІ.

Добавим, что 25 марта репер Alyona Alyona поделилась печальным известием. Ее близкая подруга умерла, звезда отправилась к ней на похороны.

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Львов
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