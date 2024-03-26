У віці 98 років помер вчений та політик Ігор Юхновський
В Україні помер громадський діяч, колишній Віцепрем'єр-міністр, академік Національної академії наук та почесний громадянин Львова Ігор Юхновський. Йому було 98 років.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Смерть Юхновського
"Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності", — написав Садовий, говорячи про смерть Юхновського.
Він додав, що про прощання та похорон чоловіка повідомить згодом.
Що відомо про діяча
Як відомо, Ігор Юхновський народився у 1925 році на Рівненщині. Чоловік був учасником Другої Світової війни та, зокрема, брав участь у битві за Львів.
Пізніше він став засновником відомої у світі Львівської наукової школи статистичної фізики. Разом з учнями чоловік зробив вагомий внесок у розвиток теорії рідин та розчинів електролітів, металів і сплавів, невпорядкованих систем, фазових переходів та критичних явищ. Зрештою, він є автором близько 500 наукових статей, 7 монографій та підручників.
У 1990 році Юхновський став депутатом Верховної Ради, у парламенті очолював опозицію як Голова Народної Ради. Крім того, діяч був кандидатом у президенти. Втім, набрав недостатню кількість голосів (554 719).
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