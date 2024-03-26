У віці 98 років помер вчений та політик Ігор Юхновський

Ігор Юхновський. Фото: Андрій Садовий\Telegram

В Україні помер громадський діяч, колишній Віцепрем'єр-міністр, академік Національної академії наук та почесний громадянин Львова Ігор Юхновський. Йому було 98 років.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Смерть Юхновського

"Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності", — написав Садовий, говорячи про смерть Юхновського.

Він додав, що про прощання та похорон чоловіка повідомить згодом.

Повідомлення про смерть Юхновського. Фото: скриншот

Що відомо про діяча

Як відомо, Ігор Юхновський народився у 1925 році на Рівненщині. Чоловік був учасником Другої Світової війни та, зокрема, брав участь у битві за Львів.

Пізніше він став засновником відомої у світі Львівської наукової школи статистичної фізики. Разом з учнями чоловік зробив вагомий внесок у розвиток теорії рідин та розчинів електролітів, металів і сплавів, невпорядкованих систем, фазових переходів та критичних явищ. Зрештою, він є автором близько 500 наукових статей, 7 монографій та підручників.

У 1990 році Юхновський став депутатом Верховної Ради, у парламенті очолював опозицію як Голова Народної Ради. Крім того, діяч був кандидатом у президенти. Втім, набрав недостатню кількість голосів (554 719).

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