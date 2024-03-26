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У віці 98 років помер вчений та політик Ігор Юхновський

26 березня 2024 15:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У віці 98 років помер вчений та політик Ігор Юхновський
Ігор Юхновський. Фото: Андрій Садовий\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні помер громадський діяч, колишній Віцепрем'єр-міністр, академік Національної академії наук та почесний громадянин Львова Ігор Юхновський. Йому було 98 років. 

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Смерть Юхновського 

"Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності", — написав Садовий, говорячи про смерть Юхновського. 

Він додав, що про прощання та похорон чоловіка повідомить згодом. 

Смерть Юхновського
Повідомлення про смерть Юхновського. Фото: скриншот

Що відомо про діяча

Як відомо, Ігор Юхновський народився у 1925 році на Рівненщині. Чоловік був учасником Другої Світової війни та, зокрема, брав участь у битві за Львів. 

Пізніше він став засновником відомої у світі Львівської наукової школи статистичної фізики. Разом з учнями чоловік зробив вагомий внесок у розвиток теорії рідин та розчинів електролітів, металів і сплавів, невпорядкованих систем, фазових переходів та критичних явищ. Зрештою, він є автором близько 500 наукових статей, 7 монографій та підручників.

У 1990 році Юхновський став депутатом Верховної Ради, у парламенті очолював опозицію як Голова Народної Ради. Крім того, діяч був кандидатом у президенти. Втім, набрав недостатню кількість голосів (554 719). 

Нагадаємо, 18 березня у ЗМІ поширили фейк про смерть Чарльза ІІІ.

Додамо, що 25 березня реперка Alyona Alyona поділилася сумною звісткою. Її близька подруга померла, зірка вирушила до неї на похорон.

смерть
українці
Львів
Україна
політики

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