Четыре женщины пострадали в результате ДТП на перекрестке в Золочеве

Последствия аварии. Фото: Национальная полиция Украины

В Золочеве на Львовщине 3 февраля в 08:15 произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Шевченко и Кольцевой. На дороге столкнулись грузовик и легковое авто.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП во Львовской области.

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По предварительной информации полиции, в ДТП попали грузовик DAF, которым управлял 59-летний житель района, и легковой автомобиль Renault Megane под управлением 48-летней женщины.

Последствия ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

В результате столкновения травмы получили водитель Renault и три ее пассажирки - 15-летняя девушка, а также женщины в возрасте 46 и 48 лет. Все пострадавшие являются жительницами Золочевского района. Кареты скорой помощи доставили их в больницу с телесными повреждениями.

Разбитая машина в результате ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

По факту аварии открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Виновнику ДТП может грозить до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на аналогичный срок. Следователи выясняют все детали аварии.

Напомним, недавно под Киевом работник СБУ сбил ребенка на пешеходном переходе.

Также стало известно, что муж погибшей блогера Анны Жук Владимир Билевцов был взят под стражу за совершение смертельного ДТП.