Чотири жінки постраждали внаслідок ДТП на перехресті у Золочеві

Наслідки аварії. Фото: Національна поліція України

У Золочеві на Львівщині 3 лютого о 08:15 сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Шевченка та Кільцевої. На дорозі зіткнулися вантажівка та легкове авто.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Львівській області.

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За попередньою інформацією поліції, у ДТП потрапили вантажівка DAF, якою керував 59-річний мешканець району, та легковий автомобіль Renault Megane під керуванням 48-річної жінки.

Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція України

Унаслідок зіткнення травми отримали водійка Renault та три її пасажирки – 15-річна дівчина, а також жінки віком 46 і 48 років. Усі постраждалі є жительками Золочівського району. Карети швидкої допомоги доправили їх до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Розбита машина внаслідок ДТП. Фото: Національна поліція України

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Винуватцю ДТП може загрожувати до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на аналогічний строк. Слідчі з'ясовують усі деталі аварії.

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