Во Львове убили Юрия Бондаренко который работал в ТЦК после АТО - фото похорон

Военнослужащие держат фото убитого Юрия Бондаренко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в пятницу, 5 декабря, попрощались с военнослужащим ТЦК Юрий Бондаренко, который оказался ветераном и еще с 2015 года воевал за Украину. Похоронная процессия состоялась в Гарнизонном храме Львова.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Во Львове похоронили Юрия Бондаренко

Юрий Бондаренко родился в Харькове. Его военная история началась в марте 2015 года, когда он вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он прошел боевые действия на востоке страны, служил до апреля 2016-го, но из-за проблем со здоровьем был вынужден вернуться в гражданскую жизнь.

Андрей Садовый на похоронах Юрия Бондаренко Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Когда Россия начала полномасштабную войну, Юрий не колебался и снова стал в ряды обороны. Сначала был в подразделении противовоздушной обороны, где уже во время службы получил ранение. Впрочем, он и после лечения не покинул военное дело и присоединился к работе в территориальном центре комплектования.

Портрет Юрия Бондаренко Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Военнослужащие несут гроб, фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

О Юрии рассказала Лидия Иткив, штаб-сержант отделения ЦВС. Они служили вместе примерно полгода, с лета этого года, и за это время, говорит она, у Юрия не было и намека на агрессию или конфликтность.

Гроб с Юрием Бондаренко Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Молитва в храме Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Не думаю, что именно какая-то агрессивность Юрия, новопоставленного нашего коллеги-побратима, могла спровоцировать. Потому что, насколько могу я его знать, за полгода совместной службы он отличался чрезвычайной доброжелательностью, веселостью характера", — поделилась Лидия Иткив.

Коллеги рассказывают, что Бондаренко был тем, кто умел первым подать руку, первым успокоить, первым разрядить напряженную обстановку.

Напомним, 3 декабря 30-летний мужчина зарезал работника ТЦК во Львове. Погибшим оказался Юрий Бондаренко. Известно, что подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

