Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Убийство работника ТЦК во Львове — фото похорон Юрия Бондаренко

Убийство работника ТЦК во Львове — фото похорон Юрия Бондаренко

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 13:30
Во Львове убили Юрия Бондаренко который работал в ТЦК после АТО - фото похорон
Военнослужащие держат фото убитого Юрия Бондаренко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в пятницу, 5 декабря, попрощались с военнослужащим ТЦК Юрий Бондаренко, который оказался ветераном и еще с 2015 года воевал за Украину. Похоронная процессия состоялась в Гарнизонном храме Львова.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама
Читайте также:

Во Львове похоронили Юрия Бондаренко

Юрий Бондаренко родился в Харькове. Его военная история началась в марте 2015 года, когда он вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он прошел боевые действия на востоке страны, служил до апреля 2016-го, но из-за проблем со здоровьем был вынужден вернуться в гражданскую жизнь.

Юрій Бондаренко
Андрей Садовый на похоронах Юрия Бондаренко Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Когда Россия начала полномасштабную войну, Юрий не колебался и снова стал в ряды обороны. Сначала был в подразделении противовоздушной обороны, где уже во время службы получил ранение. Впрочем, он и после лечения не покинул военное дело и присоединился к работе в территориальном центре комплектования.

Юрій Бондаренко похорон
Портрет Юрия Бондаренко Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Юрій Бондаренко похорон Львів
Военнослужащие несут гроб, фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

О Юрии рассказала Лидия Иткив, штаб-сержант отделения ЦВС. Они служили вместе примерно полгода, с лета этого года, и за это время, говорит она, у Юрия не было и намека на агрессию или конфликтность.

Юрій Бондаренко смерть
Гроб с Юрием Бондаренко Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Похорони Бондаренка Львів
Молитва в храме Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Не думаю, что именно какая-то агрессивность Юрия, новопоставленного нашего коллеги-побратима, могла спровоцировать. Потому что, насколько могу я его знать, за полгода совместной службы он отличался чрезвычайной доброжелательностью, веселостью характера", — поделилась Лидия Иткив.

Коллеги рассказывают, что Бондаренко был тем, кто умел первым подать руку, первым успокоить, первым разрядить напряженную обстановку.

Напомним, 3 декабря 30-летний мужчина зарезал работника ТЦК во Львове. Погибшим оказался Юрий Бондаренко. Известно, что подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также недавно произошла трагедия в Вене — 21-летний украинец был убит.

убийство нападение Львов похороны ТЦК и СП
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации