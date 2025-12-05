У Львові вбили Юрія Бондаренка який працював в ТЦК після АТО — фото похорон

Вбивство працівника ТЦК у Львові — фото похорону Юрія Бондаренка
У Львові в п'ятницю, 5 грудня, попрощалися із військовослужбовцем ТЦК Юрій Бондаренко, який виявився ветераном і ще з 2015 року воював за Україну. Поховальна процесія відбулася у Гарнізонному храмі Львова.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.
У Львові поховали Юрія Бондаренка
Юрій Бондаренко народився у Харкові. Його військова історія почалася у березні 2015 року, коли він вступив до лав Збройних сил України. Він пройшов бойові дії на сході країни, служив до квітня 2016-го, але через проблеми зі здоров’ям був змушений повернутися в цивільне життя.
Коли Росія розпочала повномасштабну війну, Юрій не вагався і знову став до лав оборони. Спочатку був у підрозділі протиповітряної оборони, де вже під час служби дістав поранення. Втім він й після лікування не покинув військову справу і долучився до роботи в територіальному центрі комплектування.
Про Юрія розповіла Лідія Ітків, штаб-сержант відділення ЦВС. Вони служили разом приблизно пів року, з літа цього року, і за цей час, каже вона, у Юрія не було й натяку на агресію чи конфліктність.
"Не думаю, що саме якась агресивність Юрія, новопоставленого нашого колеги-побратима, могла спровокувати. Тому що, наскільки можу я його знати, за пів року спільної служби він відрізнявся надзвичайною доброзичливістю, веселістю характеру", — поділилася Лідія Ітків.
Колеги розповідають, що Бондаренко був тим, хто вмів першим подати руку, першим заспокоїти, першим розрядити напружену обстановку.
Нагадаємо, 3 грудня 30-річний чоловік зарізав працівника ТЦК у Львові. Загиблим виявився Юрій Бондаренко. Відомо, що підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
