Україна
Головна Львів У Львові вбили військовослужбовця ТЦК — деталі

У Львові вбили військовослужбовця ТЦК — деталі

Дата публікації: 4 грудня 2025 12:02
Вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові — нападника затримали
Правоохоронці на місці вбивства. Ілюстративне фото: nupp.edu.ua

У Львові 3 грудня чоловік вбив військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нападника вже затримали.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора (ОГП) 4 грудня.

Вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові

В ОГП розповіли, що ввечері 3 грудня у Львові під час оповіщення населення щодо мобілізації чоловік смертельно поранив військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП. 

За попередніми даними, 30-річний львів'янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення, застосував газовий балончик та втік. 

Вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові
Автівка вбитого. Фото: Пркуратура України

"Потерпілий — ветеран АТО — був госпіталізований із критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що завдяки оперативним діям правоохоронців чоловіка встановили та затримали. На місці події знайшли ніж. 

Працівника ТЦК вбили у Львові
Знаряддя вбивства, який знайшли на місці. Фото: Прокуратура Україна

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження особі у зв'язку з її службовою діяльністю, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 КК України). Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру у вбивстві.

Реакція ОК "Захід"

Водночас в Оперативному командуванні "Захід" розповіли, що загиблим виявився Юрій Бондаренко. Він був учасником бойових дій і продовжував служити Україні в підрозділах ТЦК та СП. У відомстві зазначили, що ця трагедія демонструє глибшу тенденцію, яка поступово набуває небезпечних ознак: частина українців починає сприймати військових, як сторонню силу, що нібито загрожує їхньому повсякденному життю, а не як оборонців, які забезпечують можливість цього життя продовжуватися.

"На тлі тривалої війни, інформаційних атак, дезінформації та свідомо роздмуханих наративів про "зловживання мобілізацією", "переслідування" чи "бусифікацію", у певної частини суспільства формується потенційно руйнівне переконання, що армія і ТЦК та СП не є інструментами держави, а силами, з якими слід боротися і така позиція є продуктом не лише російської пропаганди, а й внутрішньої нормалізації агресії, зокрема в соціальних мережах та приватних розмовах", — йдеться у повідомленні. 

В ОК "Захід" наголосили, що ця ситуація є винятковою подією, яка ставить суспільство перед необхідністю переосмислити власну відповідальність за те, що відбувається всередині країни. 

"Юрій Бондаренко загинув не на лінії фронту, де кожна хвилина пов’язана з ризиком, а під час виконання завдання з оповіщення — роботи, яка є складовою забезпечення оборони держави так само, як і тих наших побратимів і посестер, які зараз на передовій в окопах... Ми стійкі того переконання, що буде забезпечено якомога швидше розслідування правоохоронними органами цієї події і максимально суворе притягнення нападника до відповідальності за статтями, що відповідають тяжкості злочину", — зазначається у заяві.

Нагадаємо, 26 листопада у Відні у згорілому автомобілі знайшли тіло українця. Слідчі підозрюють насильницький характер смерті та перевіряють можливий напад перед підпалом машини.

Незадовго затримали двох підозрюваних, які можуть бути причетні до вбивства. В австрійській прокуратурі вважають, що мотивом злочину стала мета особистої наживи. 

вбивство Львів Офіс генерального прокурора ветерани ТЦК та СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
