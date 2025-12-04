Убийство военнослужащего ТЦК во Львове — нападавшего задержали

Правоохранители на месте убийства. Иллюстративное фото: nupp.edu.ua

Во Львове 3 декабря мужчина убил военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Нападавшего уже задержали.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора (ОГП) 4 декабря.

Убийство военнослужащего ТЦК во Львове

В ОГП рассказали, что вечером 3 декабря во Львове во время оповещения населения по мобилизации мужчина смертельно ранил военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.

По предварительным данным, 30-летний львовянин во время проверки документов нанес военному ножевое ранение, применил газовый баллончик и скрылся.

Машина убитого. Фото: Пркуратура Украины

"Пострадавший — ветеран АТО — был госпитализирован с критическим повреждением бедренной артерии. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям правоохранителей мужчину установили и задержали. На месте происшествия нашли нож.

Орудие убийства, которое нашли на месте. Фото: Прокуратура Украины

Правоохранители начали уголовное производство по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения лицу в связи с его служебной деятельностью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 350 УК Украины). Сейчас решается вопрос о сообщении человеку о смерти.

Реакция ОК "Запад"

В то же время в Оперативном командовании "Запад" рассказали, что погибшим оказался Юрий Бондаренко. Он был участником боевых действий и продолжал служить Украине в подразделениях ТЦК и СП. В ведомстве отметили, что эта трагедия демонстрирует более глубокую тенденцию, которая постепенно приобретает опасные признаки: часть украинцев начинает воспринимать военных, как постороннюю силу, якобы угрожающую их повседневной жизни, а не как защитников, которые обеспечивают возможность этой жизни продолжаться.

"На фоне длительной войны, информационных атак, дезинформации и сознательно раздутых нарративов о "злоупотреблении мобилизацией", "преследовании" или "бусификации", у определенной части общества формируется потенциально разрушительное убеждение, что армия и ТЦК и СП не являются инструментами государства, а силами, с которыми следует бороться и такая позиция является продуктом не только российской пропаганды, но и внутренней нормализации агрессии, в частности в социальных сетях и частных разговорах", — говорится в сообщении.

В ОК "Запад" отметили, что эта ситуация является исключительным событием, которое ставит общество перед необходимостью переосмыслить собственную ответственность за то, что происходит внутри страны.

"Юрий Бондаренко погиб не на линии фронта, где каждая минута связана с риском, а во время выполнения задания по оповещению — работы, которая является составляющей обеспечения обороны государства так же, как и тех наших собратьев и посестер, которые сейчас на передовой в окопах... Мы устойчивы в том убеждении, что будет обеспечено как можно скорее расследование правоохранительными органами этого события и максимально строгое привлечение нападающего к ответственности по статьям, соответствующим тяжести преступления", — отмечается в заявлении.

