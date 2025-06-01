Ученики слушали Моргенштерна - Садовый прокомментировал инцидент во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УП

В соцсетях появилось видео, как ученики лицея № 93 во Львове пели и танцевали под песни российского рэпера Моргенштерна. Мэр Андрей Садовый отметил, что Львов, как и другие города, сталкивается с влиянием российской культуры на молодежь.

Об этом Садовый написал в Facebook.

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Слушали русскую музыку

"Российская культурная оккупация не обошла нас стороной. Она не выборочная, а действует на всех, независимо от города или школы. И когда мы видим в топах прослушиваний в Украине российскую музыку — это не проблема какого-то отдельного региона. Это наша общая беда", — отметил Садовый.

Он подчеркнул, что украинцы часто возмущаются по поводу стоимости поездок украинских артистов на международные конкурсы и критикуют расходы на культуру. В то же время, если культура не имеет ценности — она проигрывает и на ее место приходит чужая.

"Та, которую можно слушать бесплатно на YouTube, но которая формирует целые поколения — не украинских граждан, а потребителей чужой пропаганды", — отметил мэр.

Городской голова рассказал, что тоже имеет несовершеннолетних детей и хотел бы, чтобы они никогда не слушали Моргенштерна. Однако детям трудно ходить в школу и не видеть этой волны повсюду. Он считает, что не стоит закрывать глаза на такие случаи.

Поэтому во Львове действуют одни из первых в Украине спортивных лиг - сотни команд, десятки видов спорта, тысячи школьников еженедельно имеют возможность тренироваться и участвовать в соревнованиях.

В городе также действует сеть учебно-патриотических центров с поездками в Карпаты, лагерями, тренингами и драйвом. Существуют и молодежные форумы, конкурсы, дебаты и творческие инициативы.

Садовый добавил, что не оставит эту историю только на уровне новости и городские власти проведут публичное обсуждение о влиянии российской культуры и пропаганды на украинскую молодежь.

Скриншот поста Садового

Скриншот поста Садового

Напомним, в городе Коростышев Житомирской области выпускники лицея на последний звонок пришли на могилу своего одноклассника и его брата и сестры.

Ранее мы писали, что 25 мая в результате массированной атаки на Житомирщине погибли трое детей из одной семьи.