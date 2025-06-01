Учні слухали Моргенштерна — Садовий прокоментував інцидент у Львові

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УП

У соцмережах з'явилося відео, як учні ліцею № 93 у Львові співали та танцювали під пісні російського репера Моргенштерна. Мер Андрій Садовий зазначив, що Львів, як й інші міста, стикається з впливом російської культури на молодь.

Про це Садовий написав у Facebook.

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Слухали російську музику

"Російська культурна окупація не оминула нас стороною. Вона не вибіркова, а діє на всіх, незалежно від міста чи школи. І коли ми бачимо в топах прослуховувань в Україні російську музику — це не проблема якогось окремого регіону. Це наша спільна біда", — зазначив Садовий.

Він наголосив, що українці часто обурюються щодо вартості поїздок українських артистів на міжнародні конкурси та критикують витрати на культуру. Водночас, якщо культура не має цінності — вона програє та на її місце приходить чужа.

"Та, яку можна слухати безплатно на YouTube, але яка формує цілі покоління — не українських громадян, а споживачів чужої пропаганди", — зазначив мер.

Міський голова розповів, що теж має неповнолітніх дітей та хотів би, аби вони ніколи не слухали Моргенштерна. Однак дітям важко ходити до школи і не бачити цієї хвилі повсюди. Він вважає, що не варто закривати очі на такі випадки.

Тому у Львові діють одні з перших в Україні спортивних ліг — сотні команд, десятки видів спорту, тисячі школярів щотижня мають змогу тренуватися та брати участь у змаганнях.

В місті також діє мережа навчально-патріотичних центрів з поїздками в Карпати, таборами, тренінгами та драйвом. Існують й молодіжні форуми, конкурси, дебати та творчі ініціативи.

Садовий додав, що не залишить цю історію лише на рівні новини та міська влада проведе публічне обговорення про вплив російської культури й пропаганди на українську молодь.

Скриншот допису Садового

Скриншот допису Садового

Нагадаємо, у місті Коростишів Житомирської області випускники ліцею на останній дзвоник прийшли на могилу свого однокласника та його брата й сестри.

Раніше ми писали, що 25 травня внаслідок масованої атаки на Житомирщині загинули троє дітей з однієї родини.