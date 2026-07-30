Удар по Львову: в ГСЧС сообщили о ходе ликвидации последствий

Пресс-секретарь ГСЧС Львовской области Марта. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Во Львове продолжаются аварийно-спасательные работы после российского ракетного удара. Спасатели уже извлекли двух человек живыми, однако под завалами могут оставаться жители.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Львовской области журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.

Во Львове продолжают ликвидировать последствия российской атаки

В Железнодорожном районе Львова спасатели продолжают работать на месте попадания российской ракеты в жилой дом. Основная задача спасателей сейчас — расчистить завалы и проверить, могут ли под ними оставаться люди.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Львовской области Марты, работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

"Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий. Сложность заключается в том, что нужно расчистить все завалы. У нас есть попадания в двух местах. Дом на Железнодорожной пострадал больше всего. Сейчас ведутся работы, все подробности позже", — сообщила пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов двух человек живыми. В то же время поисково-спасательная операция продолжается.

На месте работают подразделения ГСЧС, медики и другие экстренные службы. Специалисты обследуют поврежденные конструкции и разбирают обломки здания.

Также во дворе возле разрушенного дома обнаружили часть вражеской ракеты, которая, вероятно, и стала причиной разрушений. Окончательные данные о последствиях атаки устанавливаются.

Часть вражеской ракеты. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что мэр Львова Андрей Садовый заявил, что российская ракета, вероятно, попала прямо в жилой дом. Спасатели продолжают поисковые работы, поскольку под обломками могут оставаться люди.

Новини.LIVE писали, что во Львове продолжаются поисково-спасательные работы после российского ракетного удара по жилому дому. На данный момент известно о 15 пострадавших, а под завалами еще могут находиться люди.