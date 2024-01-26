Удар по военному полигону на Львовщине — экс-лидер прокремлевской партии получил подозрение
Служба безопасности Украины разоблачила российского пособника, который помог ФСБ РФ завербовать корректировщика ударов по Яворовскому полигону, который находится во Львовской области. СБУ удалось собрать доказательства на экс-лидера запрещенной партии "Русский блок", который сотрудничает с РФ. По информации СМИ, речь идет об Александре Свистунове.
Об этом сообщает Управление СБУ во Львовской области.
Чем занимался вражеский пособник
Как стало известно, злоумышленник помог спецслужбе РФ найти и завербовать агента, который позже скорректировал воздушную атаку оккупантов на Яворивский полигон, которая произошла в марте 2022 года.
"В июне 2022 года Служба безопасности задержала этого корректировщика во Львове. Им оказался местный житель, бывший сотрудник советского кгб, с которым экс-глава "русского блока" познакомился еще во время проживания в областном центре. Сейчас задержанный находится под стражей, а его приятель из Крыма продолжает подрывную деятельность против Украины", — говорится в сообщении.
По информации следствия, российский пособник долгое время жил во Львове и занимался созданием очагов прокремлевской политической силы по заданию ФСБ.
Уже в 2013 году он переехал в Крым, где остался после его оккупации. Там он стал помогать врагу вести войну против Украины.
"Находясь там, злоумышленник публично восхваляет режим Путина и военные преступления захватчиков против гражданского населения Украины. Фигурант регулярно публикует в собственном Телеграмм-канале прокремлевские сообщения, в которых оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват части территории Украины", — добавили в сообщении.
Распространение российской пропаганды
Также злоумышленник часто посещает эфиры оккупационного СМИ News Front, созданного российскими захватчиками в Крыму для того, чтобы распространять свою пропаганду.
Поэтому украинские следователи заочно сообщили о подозрении вражескому приспешнику по двум статьям.
"Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Крыма, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины", — подытожили в СБУ.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе "блогера", который оправдывал удары по Харькову 2 января. Человек в TikTok опубликовал видео, где говорил, что РФ все делает правильно.
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