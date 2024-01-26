Удар по военному полигону на Львовщине — экс-лидер прокремлевской партии получил подозрение

Пособник РФ Александр Свистунов. Фото: УНИАН

Служба безопасности Украины разоблачила российского пособника, который помог ФСБ РФ завербовать корректировщика ударов по Яворовскому полигону, который находится во Львовской области. СБУ удалось собрать доказательства на экс-лидера запрещенной партии "Русский блок", который сотрудничает с РФ. По информации СМИ, речь идет об Александре Свистунове.

Об этом сообщает Управление СБУ во Львовской области.

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Чем занимался вражеский пособник

Как стало известно, злоумышленник помог спецслужбе РФ найти и завербовать агента, который позже скорректировал воздушную атаку оккупантов на Яворивский полигон, которая произошла в марте 2022 года.

Пособник РФ Александр Свистунов. Фото: СБУ

"В июне 2022 года Служба безопасности задержала этого корректировщика во Львове. Им оказался местный житель, бывший сотрудник советского кгб, с которым экс-глава "русского блока" познакомился еще во время проживания в областном центре. Сейчас задержанный находится под стражей, а его приятель из Крыма продолжает подрывную деятельность против Украины", — говорится в сообщении.

По информации следствия, российский пособник долгое время жил во Львове и занимался созданием очагов прокремлевской политической силы по заданию ФСБ.

Уже в 2013 году он переехал в Крым, где остался после его оккупации. Там он стал помогать врагу вести войну против Украины.

"Находясь там, злоумышленник публично восхваляет режим Путина и военные преступления захватчиков против гражданского населения Украины. Фигурант регулярно публикует в собственном Телеграмм-канале прокремлевские сообщения, в которых оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват части территории Украины", — добавили в сообщении.

Распространение российской пропаганды

Также злоумышленник часто посещает эфиры оккупационного СМИ News Front, созданного российскими захватчиками в Крыму для того, чтобы распространять свою пропаганду.

Поэтому украинские следователи заочно сообщили о подозрении вражескому приспешнику по двум статьям.

"Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Крыма, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины", — подытожили в СБУ.

Скриншот сообщения с Facebook СБУ во Львовской области

Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе "блогера", который оправдывал удары по Харькову 2 января. Человек в TikTok опубликовал видео, где говорил, что РФ все делает правильно.