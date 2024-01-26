Удар по військовому полігону на Львівщині — екслідер прокремлівської партії отримав підозру

Пособник РФ Олександр Свистунов. Фото: УНІАН

Служба безпеки України викрила російського пособника, який допоміг ФСБ РФ завербувати коригувальника ударів по Яворівському полігону, що розташований у Львівській області. СБУ вдалося зібрати докази на екслідера забороненої партії "Русский блок", який співпрацює з РФ. За інформацією ЗМІ, йдеться про Олександра Свистунова.

Про це повідомляє Управління СБУ у Львівській області.

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Як стало відомо, зловмисник допоміг спецслужбі РФ знайти та завербувати агента, який пізніше скоригував повітряну атаку окупантів на Яворівський полігон, яка сталася в березні 2022 року.

Пособник РФ Олександр Свистунов. Фото: СБУ

"У червні 2022 року Служба безпеки затримала цього коригувальника у Львові. Ним виявився місцевий житель, колишній співробітник радянського кдб, з яким ексочільник "русського блоку" познайомився ще під час проживання в обласному центрі. Наразі затриманий перебуває під вартою, а його приятель з Криму продовжує підривну діяльність проти України", — йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, російський пособник протягом тривалого часу жив у Львові та займався створенням осередків прокремлівської політичної сили за завданням ФСБ.

Вже у 2013 році він переїхав до Криму, де і залишився після його окупації. Там він почав допомагати ворогу вести війну проти України.

"Перебуваючи там, зловмисник публічно вихваляє режим Путіна та воєнні злочини загарбників проти цивільного населення України. Фігурант регулярно публікує у власному Телеграм-каналі прокремлівські дописи, в яких виправдовує збройну агресію РФ та захоплення частини території України", — додали у повідомленні.

Поширення російської пропаганди

Також зловмисник часто відвідує ефіри окупаційного ЗМІ News Front, яке створили російські загарбники в Криму для того, аби поширювати свою пропаганду.

Тому українські слідчі заочно повідомили про підозру ворожому поплічнику за двома статтями.

"Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України", — підсумували в СБУ.

Скриншот допису з Facebook СБУ у Львівській області

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України (СБУ) викрила в Одесі "блогера", який виправдовував удари по Харкову 2 січня. Чоловік у TikTok опублікував відео, де казав, що РФ все робить правильно.