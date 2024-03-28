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Удары по энергетике и графики отключений — готовы ли львовяне к блэкаутам

28 марта 2024 16:14
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Марта Байдака
Журналист
Готовы ли украинцы к блекаутам — опрос львовян
Люди на улице Львова. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Из-за масштабных ракетных атак в нескольких областях Украины начали действовать графики отключений. В частности отсутствует электроэнергия в Харьковской и Одесских областях.

Новини.LIVE спросили у львовян, готовы ли они к блэкаутам и почему по их мнению враг наносит удары по энергетике.

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Большинство опрошенных заявили, что в этом году не готовились к выключению электроэнергии. Среди причин, почему россияне массово начали атаковать энергетическую инфраструктуру, называют желание запугать украинцев.

"Враг хочет нас запугать"

"Нет, я уже отвыкла психологически от этого и мне будет тяжело, что снова нужно будет приспосабливаться к этому. Тем более у меня учеба, нужно с ноутбуком постоянно быть. Враг хочет больше запугать население. Мы не живем в прифронтовых зонах и у нас меньше взрывов. Когда они ударяют по энергетике, это мы чувствуем и здесь, во Львове", — говорит девушка.

"Враг хочет нанести вред"

"К блэкаутам не готова. Я думаю, что надо приобрести больше павербанков, но думаю, что в этом году больше блэкаутов не будет. Если бы они должны быть, то были бы зимой. Почему враг ударяет по энергетике? Наверное, хочет нанести больше вреда гражданскому населению", — отмечает женщина.

"Не готовимся к блэкаутам"

"Скорее нет. В прошлом году больше как-то готовились, имели и павербанки, а в этом году нет. Возможно враг больше ориентируется не на военные объекты, поэтому начал больше наносить удары по энергетике", — делится мнениями львовянка.

Напомним, мы раньше писали, когда закончится блэкаут в Харькове.

Также мы писали, какая ситуация в энергосистеме Украины после вражеских обстрелов.

Одесса
Харьков
Львов
электроэнергия
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