Чи готові українці до блекаутів — опитування львів'ян

Удари по енергетиці та графіки відключень — чи готові львів'яни до блекаутів
Через масовані ракетні атаки в кількох областях України почали діяти графіки відключень. Зокрема, частково відсутня елктроенергія в Харківській та Одеських областях.
Новини.LIVE запитали у львівʼян, чи готові вони до блекаутів та чому на їхню думку ворог завдає ударів по енергетиці.
Більшість опитаних заявили, що цього року не готувались до вимкнення електроенергії. У когось залишились зарядні пристрої від тогорічних блекаутів. Серед причин, чому росіяни масово почали атакувати енергетичну інфраструктуру називають бажання залякати.
"Ворог хоче нас залякати"
"Ні, я вже відвикла психологічно від цього і мені буде важко, що знову потрібно буде пристосовуватись до цього. Тим більше в мене навчання, потрібно з ноутбуком постійно бути. Ворог хоче більше залякати населення. Ми не живемо в прифронтових зонах і в нас менше вибухів. Вони вдаряють по енергетиці, то ми відчуваємо і тут у Львові", — каже дівчина.
"Ворог хоче завдати шкоди"
"До блекаутів не готова. Я думаю, що треба придбати більше павербанків, але думаю, що цього року більше блекаутів не буде. Якби вони мали бути, то були б зимою. Чому ворог вдаряє по енергетиці? Мабуть хоче завдати більше шкоди цивільному насленню", — зазначає жінка.
"Не готуємось до блекаутів"
"Швидше, що ні. Минулого року більше якось готувались, мали і павербанки, а цього року ні. Можливо ворог більше орієнтується не на військові об'єкти, тому почав більше наосити удари по енергетиці", — ділиться думками лвів'янка.
Нагадаємо, ми раніше писали, коли закінчиться блекаут у Харкові.
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