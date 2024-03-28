Чи готові українці до блекаутів — опитування львів'ян

Люди на вулиці Львова. Фото: Новини.LIVE

Через масовані ракетні атаки в кількох областях України почали діяти графіки відключень. Зокрема, частково відсутня елктроенергія в Харківській та Одеських областях.

Новини.LIVE запитали у львівʼян, чи готові вони до блекаутів та чому на їхню думку ворог завдає ударів по енергетиці.

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Більшість опитаних заявили, що цього року не готувались до вимкнення електроенергії. У когось залишились зарядні пристрої від тогорічних блекаутів. Серед причин, чому росіяни масово почали атакувати енергетичну інфраструктуру називають бажання залякати.

"Ворог хоче нас залякати"

"Ні, я вже відвикла психологічно від цього і мені буде важко, що знову потрібно буде пристосовуватись до цього. Тим більше в мене навчання, потрібно з ноутбуком постійно бути. Ворог хоче більше залякати населення. Ми не живемо в прифронтових зонах і в нас менше вибухів. Вони вдаряють по енергетиці, то ми відчуваємо і тут у Львові", — каже дівчина.

"Ворог хоче завдати шкоди"

"До блекаутів не готова. Я думаю, що треба придбати більше павербанків, але думаю, що цього року більше блекаутів не буде. Якби вони мали бути, то були б зимою. Чому ворог вдаряє по енергетиці? Мабуть хоче завдати більше шкоди цивільному насленню", — зазначає жінка.

"Не готуємось до блекаутів"

"Швидше, що ні. Минулого року більше якось готувались, мали і павербанки, а цього року ні. Можливо ворог більше орієнтується не на військові об'єкти, тому почав більше наосити удари по енергетиці", — ділиться думками лвів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, коли закінчиться блекаут у Харкові.

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