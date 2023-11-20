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Венгрия передала Украине 100 аппаратов ИВЛ

20 ноября 2023 18:58
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Илья Рябинин
редактор
Венгрия передала Украине 100 аппаратов ИВЛ
Заместитель Министра здравоохранения Украины Сергей Дубров. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Венгрия, несмотря на свою негативную риторику о военной помощи Украине, продолжает оказывать гуманитарную и медицинскую помощь Украине. В этот раз венгерское правительство передало Украине 10 аппаратов искусственной вентиляции легких нового поколения.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

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Стоимость одного такого аппарата — более 6 млн евро, сообщает наш корреспондент. Один из таких аппаратов получил Львовский госпиталь ветеранов войны, куда прибыл с визитом заместитель министра здравоохранения Украины Сергей Дубров.

"Современное лечебное учреждение нуждается в современном оборудовании. Эти аппараты позволяют проводить как инвазивную, так и не инвазивную вентиляцию легких. Такая помощь позволит улучшить оказание высококвалифицированной медицинской помощи пациентам", — сказал он.

Помощь от Венгрии прокомментировал и губернатор Львовской области Максим Козицкий. Говорит: остальные аппараты на этой неделе отправятся в другие регионы Украины, где есть потребность в аппаратах такого назначения.

Венгрия передала Украине 100 аппаратов ИВЛ

"Такие аппараты станут мощным усилением для каждого отделения интенсивной терапии. Медучреждения из Киева, Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской, Сумской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской и Донецкой областей получат такие аппараты уже в ближайшее время", — резюмирует Козицкий.

Напомним, ранее США призвали ООН увеличить финансирование растущих гуманитарных потребностей Украины. Еще раньше одесские больницы получили мощные генераторы от Японии и Словакии.

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