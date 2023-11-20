Венгрия передала Украине 100 аппаратов ИВЛ

Заместитель Министра здравоохранения Украины Сергей Дубров. Фото: скриншот

Венгрия, несмотря на свою негативную риторику о военной помощи Украине, продолжает оказывать гуманитарную и медицинскую помощь Украине. В этот раз венгерское правительство передало Украине 10 аппаратов искусственной вентиляции легких нового поколения.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

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Стоимость одного такого аппарата — более 6 млн евро, сообщает наш корреспондент. Один из таких аппаратов получил Львовский госпиталь ветеранов войны, куда прибыл с визитом заместитель министра здравоохранения Украины Сергей Дубров.

"Современное лечебное учреждение нуждается в современном оборудовании. Эти аппараты позволяют проводить как инвазивную, так и не инвазивную вентиляцию легких. Такая помощь позволит улучшить оказание высококвалифицированной медицинской помощи пациентам", — сказал он.

Помощь от Венгрии прокомментировал и губернатор Львовской области Максим Козицкий. Говорит: остальные аппараты на этой неделе отправятся в другие регионы Украины, где есть потребность в аппаратах такого назначения.

"Такие аппараты станут мощным усилением для каждого отделения интенсивной терапии. Медучреждения из Киева, Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской, Сумской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской и Донецкой областей получат такие аппараты уже в ближайшее время", — резюмирует Козицкий.

Напомним, ранее США призвали ООН увеличить финансирование растущих гуманитарных потребностей Украины. Еще раньше одесские больницы получили мощные генераторы от Японии и Словакии.