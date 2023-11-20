Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Угорщина передала Україні 100 апаратів ШВЛ arrow

Угорщина передала Україні 100 апаратів ШВЛ

20 листопада 2023 18:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Угорщина передала Україні 100 апаратів ШВЛ
Заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Угорщина, попри свою негативну риторику щодо військової допомоги Україні, продовжує надавати гуманітарну та медичну допомогу України. Цього разу угорський уряд передав Україні 10 апаратів штучної вентиляції легенів нового покоління.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.

Читайте також:

Пакет допомоги від Угорщини

Вартість одного такого апарата — понад 6 млн євро, повідомляє наш кореспондент. Один з таких апаратів отримав Львівський шпиталь ветеранів війни, куди з візитом прибув заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров. 

"Сучасний лікувальний заклад потребує сучасного обладнання. Ці апарати дозволяють проводити як інвазивну, так і неінвазивну вентиляцію легень. Така допомога дозволить покращити надання висококваліфікованої медичної допомоги пацієнтам", — сказав він.

Допомогу від Угорщини прокоментував і губернатор Львівщини Максим Козицький. Каже: решта апаратів цього тижня вирушить до інших регіонів України, де є потреба в апаратах такого призначення.

 Угорщина передала Україні 100 апаратів ШВЛ

"Такі апарати стануть потужним посиленням до кожного відділення інтенсивної терапії. Медзаклади з Києва, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської, Київської, Запорізької, Сумської, Тернопільської, Івано-Франківської, Полтавської та Донецької областей матимуть такі апарати вже найближчим часом", — резюмує Козицький.

Нагадаємо, що раніше США закликали ООН збільшити фінансування зростаючих гуманітарних потреб України. Ще раніше одеські лікарні отримали потужні генератори від Японії та Словаччини. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

20:45 Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

Актуальне по темі