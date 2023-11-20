 Угорщина передала Україні 100 апаратів ШВЛ

Заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров. Фото: скриншот

Угорщина, попри свою негативну риторику щодо військової допомоги Україні, продовжує надавати гуманітарну та медичну допомогу України. Цього разу угорський уряд передав Україні 10 апаратів штучної вентиляції легенів нового покоління.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.

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Пакет допомоги від Угорщини

Вартість одного такого апарата — понад 6 млн євро, повідомляє наш кореспондент. Один з таких апаратів отримав Львівський шпиталь ветеранів війни, куди з візитом прибув заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров.

"Сучасний лікувальний заклад потребує сучасного обладнання. Ці апарати дозволяють проводити як інвазивну, так і неінвазивну вентиляцію легень. Така допомога дозволить покращити надання висококваліфікованої медичної допомоги пацієнтам", — сказав він.

Допомогу від Угорщини прокоментував і губернатор Львівщини Максим Козицький. Каже: решта апаратів цього тижня вирушить до інших регіонів України, де є потреба в апаратах такого призначення.

"Такі апарати стануть потужним посиленням до кожного відділення інтенсивної терапії. Медзаклади з Києва, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської, Київської, Запорізької, Сумської, Тернопільської, Івано-Франківської, Полтавської та Донецької областей матимуть такі апарати вже найближчим часом", — резюмує Козицький.

Нагадаємо, що раніше США закликали ООН збільшити фінансування зростаючих гуманітарних потреб України. Ще раніше одеські лікарні отримали потужні генератори від Японії та Словаччини.