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Уклонист сбежал прямо по дороге в воинскую часть — решение суда

28 марта 2025 01:03
Виктория Козырь - редактор
Во Львове военнообязанный сбежал во время транспортировки в воинскую часть за что получил условный срок
Военнослужащий ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Во Львове суд вынес решение по обвинению военнообязанного в уклонении от мобилизации. Он сбежал во время транспортировки в воинскую часть.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что мужчина после прохождения медицинского осмотра был признан годным к службе в ВСУ. Однако, во время перемещения к месту дислокации воинской части, обвиняемый сбежал из транспортного средства и вернулся домой.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, мотивировав свои действия нежеланием служить и выразив раскаяние. Суд также учел наличие у него хронического заболевания почек и наличие маленького ребенка на его иждивении.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на такой же срок. Приговор предусматривает обязательную регистрацию в территориальных органах исполнения наказаний, сообщение об изменении места жительства и/или работы, а также запрет на выезд за пределы Украины без согласования с соответствующими органами.

Напомним, в Житомирской области судили мужчину, который отказался мобилизоваться и выдвинул требование ТЦК и СП.

Также во Львовской области мужчина отказался от получения повестки. Из-за этого он получил наказание по решению суда.

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